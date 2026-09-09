玄戰丨Jim Sir龜殼實時算中爆冷賽馬　網民轟造假洪永城力證清白

「看穿古今，預知未來」，由洪永城、陳懿德、甄敏芳主持、堪輿學家陳定幫擔任顧問主持的玄學競賽節目《玄戰》，一共十集逢周一至五晚10點半翡翠台播映。



Jim Sir喺海選期間，曾成功盲測測中骰盅內的骰子是236，技驚四座。（官方提供圖片）

Jim Sir喺海選期間，曾成功盲測測中骰盅內的骰子是236，技驚四座。（官方提供圖片）

《玄戰》昨晚（8日）播映的「黑白對戰賽」第二回，除了播出黑先知婆婆與白先知「高感招財貓」阿元的精彩對決外，還有擅長奇門紫微的第四位白先知「AI女神Aster」與黑先知Baebae、以及擅長八字卜卦的第五位白先知「北宋丞相第33代傳人」Jim Sir與黑先知BlackCat的對決，爭奪剩下來的6強席位。

錄影期間實時預測當日賽馬結果，睇落就好刺激。（官方提供圖片）

本輪結果將由五位評判：麥玲玲、Jan Jan、徐加晴、「易學專家」易烊楓燧及特別評審樊亦敏直接投選出自己支持一方，獲得較多評判投票的將直接晉級6強，負方將跌入結界區等候評判在5個回合結束後，揀出最好表現的一位「復活」。今集特別之處，是每回合出戰的黑先知，均有特權邀請1位黑先知助攻，以2對1陣容迎戰實力更強的白先知。

蔡國威為咗幫呢part賽馬做旁述，事前做足功課，好專業。（官方提供圖片）

玄戰丨Jim Sir實時賽馬結果完勝對手

昨晚最精彩回答，是第五位白先知、擅長八字卜卦的「北宋丞相第33代傳人」「八字卜卦」Jim Sir，決戰黑先知BlackCat，助攻黑先知為John。二人的問題是要於錄影期間實時預測當日某一場賽馬結果，為增加刺激感及娛樂性，還請來了「六合彩之子」蔡國威講馬！這個環節之所以驚爆，是白先知Jim Sir以天干地支綜合跑馬時辰，精準測中了10號會奪冠！最神奇的是，10號於賽事開段完全冇影、直到中段才後來居上，當10號一步一步追上來兼最終奪冠，現場氣氛可謂血脈沸騰、個個讚神。

白先知Jim Sir以天干地支綜合跑馬時辰，精準測中了10號會奪冠！（官方提供圖片）

除了10號，Jim Sir還測中了１號會入三甲，至於BlackCat與John的預測則全軍覆沒，最終Jim Sir以5：0完勝BlackCat以滿分姿態晉級，評判玲玲激讚：「（獲勝）真係毫無懸念，因為逢係測博彩性嘅嘢更加難，所以你應該被列為賭場不受歡迎人士。」對於Jim Sir的神精準，網民直指難以置信：「造假都造唔出咁假」、「準到好恐怖」、「神到令人懷疑」。由於網上聲浪不少，白先知Jim Sir事後於Threads親解當日使用工具：「我用嘅只有通勝，銅錢+銅龜殼（文王卦）同埋我個腦，仲有經驗。」並公開了即場得到的「預測資訊」：「現場資料只有馬匹名，馬匹號碼及騎師彩衣圖……係非常有限信息。」據幕後工作人員透露，比賽當日錄影前，沒收了所有先知的電話及通訊工具，以杜絕任何人上網查資料，故此這場比賽，對決的黑白先知根本沒有機會查閱任何與馬匹賠率及檔次等的相關資料。

完勝絕對係合理賽果。（官方提供圖片）

Jim Sir事後講番比賽嘅過程。（官方提供圖片）

玄戰丨蔡國威親證現場保密功夫做到足

由於自白先知出場後，節目先後開出不少「神預測」，就連黑先知的準繩度亦大大提升，令網上湧現「造假疑雲」！就此，第七集藝人嘉賓蔡國威受訪時，直指製作組保密功夫相當嚴謹，並透露為了將參賽者的預測結果好好融入實時賽馬過程而大感緊張：「錄影當日我係冇機會接觸任何黑、白先知，甚至主持、評判。我負責實時旁述第四場跑馬，幾乎去到最後一刻，工作人員先話到我知佢哋（兩位黑白先知）嘅預測結果，我要記住佢哋揀嘅馬匹再去即時Fine Tune個旁述，所以都覺得好緊張刺激，係一個幾大嘅考驗。最神奇係，白先知估嘅第一名10號竟然係後來居上，嗰吓我都會覺得『咁你都估得中嘅？』，而一路領先緊嘅1號，亦係嗰位先知原本揀跑第3名嘅嗰隻馬，真係好神奇。」

Jim Sir憑獲麥玲玲封「賭場不受歡迎人物」。（官方提供圖片）

「我都係第一次同咁多人一齊實時睇一場馬，同咁緊張個三甲結果。」2022年於《全能司儀選拔大賽2022》中曾以賽馬旁述比賽的威威，相隔4年再度獻技坦言緊張，而為了好好表現，他坦言事前上網做足功課，認真勤力：「有上網翻睇賽馬旁述，去練習同埋感受個氛圍。」除了嘉賓認證比賽過程公平冇造假，主持洪永城昨晚在節目中，亦一再強調絕對沒有提前將任何問題外洩給先知們，洪永城：「我哋成個製作團隊打包單，我哋係冇畀過任何一個答案，畀任何一位黑白先知。」