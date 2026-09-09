張國榮70誕辰舊居客廳書房首度重現　帶「哥」迷穿越哥哥生活時光

今年9月12日迎來「哥哥」張國榮70歲誕辰。由康樂及文化事務署主辦、香港文化博物館籌劃，並由陳淑芬（陳太）擔任客席策展人的《繼續寵愛．張國榮 70 誕辰．紀念展》舉行開幕典禮。紀念展將於9月9日起正式向公眾開放，展期至2027年5月10日，免費入場。



《繼續寵愛．張國榮 70 誕辰．紀念展》正式開幕。（公關提供）

9.9開放。（公關提供）

重溫哥哥樂壇影壇藝術足跡

為呈現一個更完整、更具溫度的「哥哥」紀念展，陳太與團隊在開幕前一直密鑼緊鼓籌備，務求透過每一件展品與每一處展區細節，重現「哥哥」在舞台與生活中的不同面貌。本次紀念展涵蓋「哥哥」的唱片、舞台服飾、電影海報、劇照、獎項及珍貴私人藏品，讓觀眾重溫他在樂壇、影壇及舞台上的璀璨藝術足跡。

重溫哥哥樂壇影壇藝術足跡。（公關提供）

涵蓋「哥哥」的舞台服飾。（公關提供）

首度還原舊居書房客廳私人空間

紀念展一大亮點為首度重置「哥哥」舊居的部分場景，包括書房、客廳及休閒區，讓觀眾彷彿穿越時光，親身感受「哥哥」在鎂光燈以外真摯、寧靜而溫暖的生活面貌。紀念展亦特別鳴謝唐鶴德先生借出多件「哥哥」珍貴藏品，令這份回憶更趨完整。

首度還原舊居書房客廳私人空間。（公關提供）

陳太表示：「每一次策展、每一個紀念活動，我都抱住不想遺漏的信念，希望將最多、最美好的珍貴回憶聚集於此，回饋香港以至來自世界各地的『哥』迷。我們因『哥哥』而聚首，就是送給『哥哥』一份最珍貴的生日禮物。」

陳淑芬。（公關提供）

溫哥華史丹利公園長椅重溫歲月靜好

紀念展設有多個主題區域，除回顧「哥哥」在鏡頭前及舞台上的經典光芒外，亦透過家居場景重置，呈現其鮮為人見的生活一面；另一焦點則以溫哥華史丹利公園紀念長椅為主題，帶領觀眾回望「哥哥」在溫哥華短暫居住、沉澱身心的歲月。展區中的每一處細節，均承載著「哥哥」獨特的藝術氣息與人生態度。

溫哥華史丹利公園長椅重溫歲月靜好。（公關提供）

縱使時光流逝，風繼續吹，繼續寵愛。誠邀各位「哥」迷與公眾蒞臨香港文化博物館，一同走進「哥哥」的藝術與生活世界，懷緬這位無可替代的傳奇巨星。