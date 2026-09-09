傅穎「改名癖」延伸至愛貓　聽前輩指點貓貓由18變17

傅穎（Theresa）自2024年宣布改名為傅寶誼後，似乎將這股「改名風」帶到了身邊的主子身上。日前她為愛貓慶祝5歲生日，意外透露這隻長毛貓竟然也經歷過改名風波，從原本的「18」變成了現在的「17」。

傅寶誼「改名癖」延伸至愛貓。（IG@theresafu.bo）

日前她為愛貓慶祝5歲生日。（IG@theresafu.bo）

傅寶誼在社交平台感性發文。（IG@theresafu.bo）

傅穎在社交平台感性發文，分享與愛貓相遇的奇妙緣分。她透露，5年前貓咪才一個半月大時，兩人便相遇了：「當時花了$18接他回家，所以很隨意地起名為『18』。」不過，這名字並未維持太久，她隨後聽取了一位十分敬重的前輩建議，認為「18」這個名字不宜使用，於是果斷將貓咪改名為「17」。

隨主走遍大江南北適應力強

作為一隻長毛貓，「17」這些年跟隨傅寶誼一路打拼，足跡遍佈廣州、上海、東莞、杭州及深圳等各大城市。傅寶誼大讚主子適應力驚人，無論搬到哪裡都能迅速融入環境，而且動靜皆宜，私下更是個「彈跳高手」，為她的漂泊生活帶來無限溫暖。好幾年未有正式幫貓咪過生日的傅寶誼，這次特地為5歲的「17」慶生，並許下簡單而真摯的願望。她笑言，希望貓咪一直健健康康：「希望他不知道自己生日，那就一直當自己是小寶寶就好了！」字裡行間洋溢著滿滿的寵溺。