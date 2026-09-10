玄戰｜女神甄敏芳樣貌愈見精緻　舊片流出單眼皮遭狠批「豆豉眼」

透過TVB歌唱節目《聲秀》入行的23歲新人甄敏芳（Jenny），比賽期間已被冠以「顏值擔當」稱號，最終奪得第七名順利簽約出道。擁有170cm高挑身材與甜美笑容的她，畢業於澳門大學英文教育系，原本是一名準教師，卻為追尋演藝夢毅然棄教從娛。近日她在TVB玄學競賽節目《玄戰》中擔任主持，憑藉驚艷造型震撼觀眾，意外成為全場最搶鏡爆點！

甄敏芳（Jenny）。（IG@jenny.iannn）

雅典娜造型仙氣爆棚狂吸粉

甄敏芳以一襲斜膊超貼身白色晚裝霸氣上陣，化身智慧女神雅典娜。飄逸紗袖自帶神聖光照濾鏡，修身剪裁將其玲瓏身段展露無遺，配上碎鑽髮箍，舉手投足間仙氣爆棚，宛如神話仙女降臨！節目播出後全網洗版，網民紛紛封她為「100% 完美雅典娜」，其社交媒體追蹤人數更是急升兩成，火速突破3萬大關。

仙氣爆棚。（IG@jenny.iannn）

網民封她為「100% 完美雅典娜」。（IG@jenny.iannn）

舊片被翻出掀「整容疑雲」

隨著人氣急升，甄敏芳昔日求學時期的青澀舊片隨即被網民翻出「大起底」，掀起一場「整容疑雲」。被翻出的早年參賽拉票短片中，她留着齊瀏海，風格樸素青澀，五官與如今深邃立體的女神模樣大相逕庭。有網民質疑她鼻樑明顯變高變直，單眼皮亦進化成深邃雙眼皮，直言「整高個鼻，單眼皮變雙眼皮，整得咁明顯」，懷疑她曾後天加工，甚至有毒舌網民狠批她當年是「豆豉眼」。不過，亦有網民出面力撐，認為只是瘦身成功加上化妝技術提升，直言「女大十八變好正常」、「一樣咁好睇」，兩派意見各執一詞。

有部分網民懷疑她曾後天加工。（影片截圖）

亦有網民出面力撐認為只是女大十八變。（影片截圖）

曾陷容貌焦慮

據悉，甄敏芳曾自爆中學時期一度深陷容貌焦慮，後來憑藉對音樂的熱誠參加《聲秀》才重拾自信走出陰霾。今次在《玄戰》首次擔任主持表現亮眼，極具觀眾緣，加上已被安排參演新劇《模範律師團》，實行歌、視、主持三線發展，前途備受看好。

曾陷容貌焦慮。（IG@jenny.iannn）