林耀聲上載地盤開工照　身水身汗沾滿污泥搵錢：為演員路走得更遠

現年37歲、曾憑電影《點五步》嶄露頭角的林耀聲，日前貼出手指受傷及地盤現場照，疑於地盤開工期間不慎受傷，同為地盤工人的吳浩康亦轉發帖文送暖：「林耀聲，有一日我會喺大銀幕見返你，一定會，辛苦晒。」惟隨後林耀聲再度上載地盤照並留下一句「我想行開下忘記咗呢個世界」，引發外界關注其近況與身心狀態。



林耀聲從《烈日當空》的十多歲小子，已經長大成人，然而在這7年中，他斷斷續續做了30多份散工，但仍沒有放棄拍戲這份工作。（IG@lamyiusing）

林耀聲在社交平台上分享了一張手指受傷的照片。（IG@lamyiusing）

獲吳浩康轉發力撐。（IG@ngdeep）

林耀聲寫道:「我想行開下忘記咗呢個世界」，惹大批網民憂心。（IG@lamyiusing）

親自發文回應兼感謝吳浩康提攜

隨着事件發酵，林耀聲今日（9月10日）特意發文派定心丸，大方承認正於地盤工作並向大家致謝。他坦言自己只是趁未有演藝工作時去地盤開工，並認為這並非甚麼大事。他直指每個人都要面對人生的挑戰，現在的努力全為支持演藝夢，讓演員路可以走得更長遠，並特別點名感謝吳浩康（Deep）給予機會讓他維持生計。林耀聲更引用MC仁金句：「夢想係攞黎成真，如果唔行動淨係諗果啲叫妄想」，深信未來一定會再次在銀幕與觀眾見面，最後更幽默拋下一句：「無咩事我繼續番工先。」

林耀聲首回應做地盤。（Threads@lamyiusing）

大量網民留言打氣送上祝福

帖文曝光後，吸引大批網民留言支持，紛紛大讚他自力更生：「靠自己雙手拼搏嘅！都係型嘅」、「依家有工返已經好好，返咩工根本唔重要加油」、「你堅持理想真的好讚！加油」。

林耀聲表現獲梁朝偉大讚。（劇照）