《女神配對計劃2》Oscar接受大10年姐姐　曾失戀暴瘦剩48kg日夜喊

新城知訊台節目《放飯 ICU》今集邀請到參加真人秀《女神配對計劃》而人氣急升的One Up成員「洗冷氣 Oscar」方智弘，大談爆紅後的生活變化、感情觀及演藝夢。他透露節目出街後翌日搭電梯即被鄰居認出並獲打氣，直言感覺夢幻。



主持何基佑、嘉賓Oscar、主持譚玉瑛、主持林柏希。（公關提供）

節目爆紅搭電梯遭鄰居狂打氣

Oscar表示，節目出街後搭電梯即被鄰居認出 ，他指對方看着他長大，一開電梯門便對他說：「加油啊！」令他非常開心。 他又指，社交媒體流量上升後收到大量私訊，其中約六成是查詢洗冷氣價錢，兩至三成是為他打氣，餘下一成「未必講得」，引來主持們大笑。他更自爆私訊中約九成半是女仔，只有極少數是男性。 問及他心目中的女神時， Oscar節目後回應稱是女團Aespa中的Giselle。

Oscar方智弘透露，節目出街後翌日搭電梯即被鄰居認出並獲打氣，直言感覺夢幻。（公關提供）

客戶多為家庭主婦

談到清洗冷氣工作， Oscar表示客戶多數是家庭主婦，年齡約40歲左右「大家好好傾」，有時洗完冷氣機，他會坐着與對方多聊一陣才走。主持問到有否試過獲客人留下來食飯，他直言未試過，並笑指這是界線，若留下來 ，客人的老公回家時見到會感奇怪。 Oscar又透露平時清洗冷氣裝束是以背心或T shirt配上短褲，口罩戴一 半若戴帽便不戴口罩， 或相反。

《放飯ICU》今集邀請到參加真人秀《女神配對計劃》而人氣急升的One Up成員「洗冷氣Oscar」方智弘.。（公關提供）

男女主人態度兩極

主持問到有否遇過不禮貌甚至性騷擾，Oscar表示不禮貌就一定有，例如有些客人會認為「你係一個洗冷氣嘅啫！我而家係你嘅客，即係我要你做咩你就做咩嘢」。他通常會看對方有無道理，若無道理便做回應分的工作，不會太理會。他亦指男主人與女主人有分別，男人較隨意，女人則會嫌三嫌四、看得較細緻仔細 ，例如會看著你處理 、介意地板情況 等。

男女主人態度兩極。（公關提供）

爆紅感嘆際遇重要

談到爆紅與昔日宣傳的分別，Oscar感嘆做幕前很看時運，如今更深信際遇的重要。他強調會以幕前工作為優先，但冷氣本業仍會繼續，以支撐追夢。他透露入行前曾從事不同工作，因不適應銷售員的工作而感到精神疲勞，後來他在Facebook應徵冷氣學徒，因工時較短、收入較高而入行， 現時他能夠清洗分體式、窗口式及中央冷氣，但主要接居家訂單，他認為分體式最輕鬆。

Oscar在節目後和女神譚玉瑛姐姐展示如何「示愛」，另外兩位主持林柏希、何基佑亦從旁提供意見。（公關提供）

曾失戀暴瘦

節目中Oscar亦大談擇偶條件，直言「鍾意姐姐」，接受到大他10年的女士 ，因自己思想較成熟，喜歡精神上、情緒上被照顧的感覺。他透露拍過兩次拖，初戀維持5年，第二次2年，第一次分手時體重由60公斤暴跌至48公斤，每日到拍拖舊地哭泣，令父母非常擔心。他笑言現時以事業為主，若拍拖他會是細心、專一、講道理但不黏膩的男友，缺點是少表達感受及「財力不足」。他將屋企人排第一，事業第二，愛情第三。

Oscar在節目後更和主持譚玉瑛姐姐示範，他如何向女神示愛。（公關提供）

舊照「眼腫如一字」堅稱零整容

Oscar亦自爆以前自己的外貌與現在有很大不同， 但他強調沒有整容。 他形容以前自己的外貌 「好腫，跟住隻眼好似一字咁樣」，更直言看到鏡中的自己都覺得「窄窄哋」。他透露家中有三位哥哥一位姐姐，哥哥們眼睛大、 五官輪廓深，因此他不開心甚至喊，向天祈求「點解我唔可以好似佢哋咁樣？」 後來過了一至兩周便開始變樣 ，可能適逢青春期 ，「慢慢變雙眼皮，跟住隻眼會大啲，跟住個鼻高啲，輪廓深啲」 剛好變化的時間約在參加《全民造星》前不久。

Oscar以前的樣子。（IG@chiwangfong）

睇王嘉爾表演提醒目標

Oscar又提到，空閒時會看王嘉爾的表演來提醒自己的目標，直言沒有王嘉爾未必想做幕前，希望像對方一樣在舞台自如，並傳遞正面狀態。最後Oscar亦不忘介紹他們ONE UP 組合的第四首歌《你忘掉比我記得的多》。