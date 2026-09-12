影帝吳慷仁內地降呢演配角　收工拎藥袋背影顯滄桑

撰文：河伯
出版：更新：

金馬影帝吳慷仁近年進軍內地演藝圈，近日被直擊現身橫店影視城拍劇，接拍古裝新劇《祝姑娘》。令人意外的是，貴為影帝級人馬的他今次並非擔正男主角，而是出道19年來首度解鎖古裝造型，在劇中甘為年輕7歲的內地男星魏哲鳴及新星陳麗君「作配」，飾演女主角的精神導師「王雲鶴」。消息一出瞬間引爆內地網民圍觀，有人嘲諷他「堂堂影帝竟要降呢做配角」，亦有粉絲為他大鳴不平！

吳慷仁。（微博@吳慷仁WuKangRen）

出道19年首度解鎖古裝造型

吳慷仁今次在《祝姑娘》中以溫文爾雅的古裝造型亮相，雖然只是飾演配角，但與女主角有大量對手戲，首度古裝扮相亦讓不少觀眾感到新鮮。不過「影帝作配」的現象迅速惹來網民兩極討論，有毒舌網民狠批他在內地市場資源欠佳才被迫「降呢」，但亦有理智劇迷力撐他只是純粹專注演技，不以戲份多寡論英雄。

在《祝姑娘》中飾演「王雲鶴」。（小紅書圖片）
陳麗君在飾演《祝姑娘》女主角「祝纓」。（微博@陳麗君_點絳唇）
甘為年輕7歲的內地男星魏哲鳴「作配」。（微博@魏哲鳴Miles）

背影落寞手拎藥袋顯滄桑

面對外界沸沸揚揚的議論，吳慷仁在社交媒體曬出一張走廊背影照。相中的他戴著帽子、身穿休閒Tee，單手拎著大袋物品獨自前行，顯得相當落寞。他配文寫到：「下課嘍～禮儀課不可少，便當不可少，踏踏實實，活到老學到老，我願祝一切好。」展現出極度豁達的心態。眼尖粉絲更發現他手中拿着膠袋裝著的藥品，他亦親自證實「嗯嗯～你眼睛利」；對於粉絲笑問「如何做到連背影都在滄桑」，他則幽默以「這就是人生」5字金句輕鬆帶過。從金馬影帝到橫店古裝配角，吳慷仁不計角色輕重，以行動展現敬業樂業的精神。

走廊背影照顯滄桑。（微博@吳慷仁WuKangRen）
證實拎藥袋。（微博截圖）
幽默回應粉絲。（微博截圖）
阿信「甲亢哥」世紀相遇語言不通顯尷尬　即場邀請對方來看演唱會Energy攜白安品冠北流無酬獻唱　鼓鼓照顧病母體會醫護辛苦鼓鼓台中簽唱會化身最暖樹洞陪伴歌迷落淚　MV破百萬透露客串戲劇阿信Apple Park曬iPhone Duo　胸前紅蘋果解密　驚人VIP待遇曝光
吳慷仁
台灣藝人動向