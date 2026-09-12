影帝吳慷仁內地降呢演配角　收工拎藥袋背影顯滄桑

金馬影帝吳慷仁近年進軍內地演藝圈，近日被直擊現身橫店影視城拍劇，接拍古裝新劇《祝姑娘》。令人意外的是，貴為影帝級人馬的他今次並非擔正男主角，而是出道19年來首度解鎖古裝造型，在劇中甘為年輕7歲的內地男星魏哲鳴及新星陳麗君「作配」，飾演女主角的精神導師「王雲鶴」。消息一出瞬間引爆內地網民圍觀，有人嘲諷他「堂堂影帝竟要降呢做配角」，亦有粉絲為他大鳴不平！



吳慷仁。（微博@吳慷仁WuKangRen）

出道19年首度解鎖古裝造型

吳慷仁今次在《祝姑娘》中以溫文爾雅的古裝造型亮相，雖然只是飾演配角，但與女主角有大量對手戲，首度古裝扮相亦讓不少觀眾感到新鮮。不過「影帝作配」的現象迅速惹來網民兩極討論，有毒舌網民狠批他在內地市場資源欠佳才被迫「降呢」，但亦有理智劇迷力撐他只是純粹專注演技，不以戲份多寡論英雄。

在《祝姑娘》中飾演「王雲鶴」。（小紅書圖片）

陳麗君在飾演《祝姑娘》女主角「祝纓」。（微博@陳麗君_點絳唇）

甘為年輕7歲的內地男星魏哲鳴「作配」。（微博@魏哲鳴Miles）

背影落寞手拎藥袋顯滄桑

面對外界沸沸揚揚的議論，吳慷仁在社交媒體曬出一張走廊背影照。相中的他戴著帽子、身穿休閒Tee，單手拎著大袋物品獨自前行，顯得相當落寞。他配文寫到：「下課嘍～禮儀課不可少，便當不可少，踏踏實實，活到老學到老，我願祝一切好。」展現出極度豁達的心態。眼尖粉絲更發現他手中拿着膠袋裝著的藥品，他亦親自證實「嗯嗯～你眼睛利」；對於粉絲笑問「如何做到連背影都在滄桑」，他則幽默以「這就是人生」5字金句輕鬆帶過。從金馬影帝到橫店古裝配角，吳慷仁不計角色輕重，以行動展現敬業樂業的精神。

走廊背影照顯滄桑。（微博@吳慷仁WuKangRen）

證實拎藥袋。（微博截圖）