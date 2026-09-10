Energy攜白安品冠北流無酬獻唱　鼓鼓照顧病母體會醫護辛苦

台北醫學大學生物科技EMBA校友會發起並主辦「健康守護·十年有你—用音樂致敬醫護 公益演唱會」，慶祝10歲生日，並邀請第一線及幕後辛勤付出的醫護同仁共襄盛舉，一起分享北醫大生技EMBA十年來的成果與喜悅。9月13日晚上18：30將由Energy、白安、品冠、蕭秉治、蕭景鴻、鼓鼓呂思緯、小魏魏嘉瑩、U:NUS、KAXA、Anita台北流行音樂中心表演廳無酬演出，10組藝人輪番共演近180分鐘，這一晚，一起用音樂說謝謝，希望這一晚，每一位醫護夥伴都能暫時放下忙碌，在旋律與歌聲中好好放鬆。

健康守護．十年有你-用音樂致敬醫護公益演唱會卡司陣容曝光。（公關提供）

蕭秉治、Anita回憶家長辛勞

家中有位醫生爸爸的蕭秉治，他說：「小時候，我不懂為什麼爸爸總是不在家；長大後才明白，他把時間給了更多需要的人。謝謝所有醫護人員用堅毅的背影，為無數家庭撐起希望。」Anita的媽媽曾是一名護理師，她說：「在我讀小學時，常常會聽到媽媽分享在醫院工作印象深刻的經驗，才知道原來醫護人員非常辛苦，所以想感謝所有醫護人員無私的奉獻。」

蕭秉治（公關提供）

呂思緯爆母親罹患阿茲海默症

因為媽媽罹患阿茲海默症，常進出醫院的鼓鼓，他透露：「定期陪她看診、替她領藥已經成為我們的日常生活。醫護人員的專業與耐心，不只是照顧守護患者，也陪伴家屬渡過無數個擔憂的時刻。在這邊想要跟每一位醫護夥伴說聲『謝謝你們』！讓我們用音樂把這份心意，變成溫暖的能量傳遞給你們！」白安曾經有一陣子因為家人生病，為照顧家人經常進出醫院，深刻感受醫護人員的辛苦，她說：「在我們最慌張最需要幫助的時候，是他們一直在旁邊照顧陪伴著我的家人，謝謝所有醫護人員的付出，也謝謝你們一直以來默默照顧著每一個需要幫助的人。」

呂思緯透露母親罹患阿茲海默症。（公關提供）

品冠擺脫傷痛重新站上舞台

感謝醫護人員無私的付出，品冠說：「我曾經經歷過好幾次受傷，接受過多次的手術，包括兩隻手肘、左腳十字韌帶還有下顎。每一次走進醫院，心裡難免都會有緊張和不安，因為有醫師、護理師以及每位醫護人員細心的照顧和鼓勵，才能讓我安心的接受治療，一步一步恢復健康。」

蕭景鴻也透露因為腰傷深刻體會到健康不是理所當然，他謝謝醫護人員悉心的陪伴，「每一次的治療復健，都有醫護人員默默陪伴著我，給我力量，讓我重新站上舞台，謝謝每一位守護生命照顧病患的醫護人員，因為有你們的付出才能讓更多人擁有繼續向前的勇氣。」在照顧病人恢復健康的同時，小魏感謝每一位醫護人員，暖心地說：「辛苦了！也請記得好好照顧自己唷！」U:NUS心懷感激地說：「謝謝每一位醫護人員，用專業、勇氣與溫暖，守護著我們，也守護著每一個家庭。」

品冠擺脫傷痛重新站上舞台。（公關提供）

KAXA全心開唱獻上真誠感謝

KAXA也說：「我們每天習以為常的生活背後，其實有很多人一直在默默守護著我們。」在9月13日的這一晚，10組藝人輪番共演近180分鐘溫暖大家，Energy希望今晚的每一首歌，都能化作最真誠的感謝，獻給每一位無私奉獻的醫護人員。