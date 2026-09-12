李克勤《廟街媽兄弟》班底驚喜合體　獨欠女主角葉璇鍾麗淇

李克勤日前在社交平台分享多張飯聚合照，與昔日合作無間的無綫經典劇集《廟街·媽·兄弟》班底重聚。當晚出席者除了「廟街兄弟」李克勤與梁漢文、飾演兩兄弟母親的黃淑儀，以及該劇金牌監製潘嘉德外，李克勤的太太盧淑儀亦有同行，現場氣氛歡樂融融。不過，合照中未見昔日兩位女主角的蹤影，引來不少網民留言追問：「啲女主角呢？」

李克勤《廟街媽兄弟》老友記飯局。（IG@hacken1206）

李克勤《廟街媽兄弟》老友記飯局。（IG@hacken1206）

《廟街媽兄弟》飯聚掀回憶殺

李克勤感嘆歲月匆匆，並寫道：「《廟街媽兄弟》是1999年的劇集…我都是從網上check返年份，廿幾年後我們又可以約埋一齊食飯，多麼開心的飯局，多麼值得珍惜」 帖文一出隨即掀起強烈「回憶殺」，大批網民留言力讚「經典好劇」、「洗腦金曲重現」。不過，照片中獨缺兩位當年的女主角，引來不少劇迷追問：「啲女主角呢？」

《廟街媽兄弟》飯聚掀回憶殺。（IG@hacken1206）

缺席女主角近況

劇中飾演與李克勤青梅竹馬「阿喜」的葉璇，近年將工作重心轉移至內地發展。除了活躍於直播帶貨外，她參演的內地短劇《少夫人來自東北》更創下數十億播放量的亮眼成績。雖曾因素顏直播及處理家族遺產官司等事宜引發關注，但她近期公開亮相保養得宜，狀態極佳，並已宣布回歸幕前拍攝工作。

葉璇參演短劇《少夫人在東北》。（微博@葉璇）

飾演梁漢文女友的鍾麗淇，自2006年起淡出幕前轉行擔任專業瑜伽導師。她於2010年結婚並育有兩女，其中大女不幸患有罕見基因病。多年來她以極其堅強與樂觀的心態陪伴女兒進行復康治療，並積極參與罕見病籌款與公益活動，充滿正能量的慈母形象深得大眾敬佩與支持。不過近日驚傳鍾麗淇因健康狀況亮紅燈，被緊急送往中文大學醫院深切治療部（ICU），但其後她就於IG發文感謝外界關心，並呼籲外界切勿對其健康或病情作任何揣測，給予空間處理。