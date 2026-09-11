雷宇揚離世｜陳欣健爆8月病重失聯　曾抗癌成功復發轉胃癌

雷宇揚於本月7日不敵胃癌病逝，終年62歲。雷宇揚在1990年代憑藉著名《陰陽路》系列影集揚名影壇，獲各界尊稱為「鬼王」，其噩耗傳出後震撼香港演藝圈。好友陳欣健在接受傳媒訪問時透露雷宇揚今年1月已需做重大手術，至8月初坦言病情惡化後便失去聯絡。葉子楣與關寶慧亦感嘆他曾成功抗擊喉癌，可惜最終不敵病魔。

雷宇揚近年長居內地。（微博@吳志雄）

雷宇揚在周星馳電影《家有囍事1997》中飾演令人爆笑的搶鏡王瀟灑哥。（劇照）

雷宇揚在戲中是「講故佬」，不時跟觀眾對話。（《陰陽路》影片截圖）

陳欣健談雷宇揚近年病況

雷宇揚與陳欣健私下交情匪淺，即便雷宇揚近年淡出螢光幕並移居內地過著低調生活，仍曾專程到場祝賀陳欣健（Philip）的私人生日宴會。面對雷宇揚即將於明日出殯，陳欣健接受傳媒訪問時心酸表示：「我呢個年紀盡量唔去白事」。多年來陳欣健與雷宇揚持續保持聯繫，兩人的共同話題及興趣都是睇電影，而雷宇揚亦很樂觀，每次見面都只是嘻嘻哈哈講電影，反而好少提及病況。不過今年1月雷宇揚以文字通知表示病情嚴重，要馬上做手術，直至8月初坦言「狀況不太好，轉好再見面」，可惜之後已失聯。陳欣健明白雷宇揚十分疼愛兒子，期盼其子能於親友呵護下平安長大，並認為雷宇揚離苦得樂也是解脫。

陳欣健爆雷宇揚8月已病重，透露今年1月曾緊急做手術。（YouTube@紅查館）

葉子楣透露癌細胞曾侵襲喉部致發聲困難

葉子楣提到，自己曾於2022年陳欣健在廣州花園酒店舉行的演唱會中巧遇雷宇揚，當時對方尚未發病。後續得知其喉部罹患癌症，甚至嚴重影響說話能力，自此展開漫長抗癌之路，音色亦隨之變質。葉子楣補充，後來再次於廣州偶遇雷宇揚時，雙方雖有互動，但因病魔纏身，雷宇揚當時「把聲沙晒、已經講唔到話」，景況相當令人不捨。

眼見好友遭重病折磨，葉子楣當時也曾獻上真摯安慰，坦言：「自己明白的，人生就是這樣，本身人就有好多癌細胞，自己同自己打仗，無辦法。」面對「鬼王」雷宇揚最終遺撼離世，葉子楣深感世事無常，並坦言自己早已看開：「上天安排要走就走，最緊要他的家人睇開些，希望他的家人節哀順變，大家都保重身體。」

葉子楣揭雷宇揚曾因癌細胞侵襲喉部致聲沙。(胡凱欣 攝)

關寶慧驚聞噩耗悲痛萬分

目前正在馬來西亞拍戲的關寶慧，在接獲雷宇揚去世消息的當下情緒當場崩潰，哭至全身抽搐、難以呼吸。她在接受訪問時大讚雷宇揚為人好好，前年返港都有第一時間相約，但近兩年未有聯絡，關寶慧透露早已知雷宇揚罹癌的消息：「最初知佢係患喉癌，不過抗癌成功，真係冇諗過佢會因為胃癌離世。」

關寶慧悲痛萬分。（IG@emilykwanpowai_4544）

潘紹聰緬懷雷宇揚：香港永遠的鬼王

雷宇揚早期亦曾任職電台主持，當年紅極一時的靈異節目《恐怖熱線》前身《驚叫一點鐘》便是由他開創主理。其後該時段陸續由鍾慧冰主持的《夜半迷鍾》及蔡康年主持的《深夜直航》接棒，而《深夜直航》中的單元「恐怖熱線」於1999年10月獨立成節目，先後由蔡康年與潘紹聰接掌主持棒。

潘紹聰接受訪問時，對雷宇揚的逝世感到十分惋惜。他表示雖然未曾與前輩雷宇揚正式合作過，但兩人曾在新城電台共事。潘紹聰回想當年剛入新城電台時，雷宇揚作為資深前輩悉心指導新秀，展現出極高的工作熱情，除了讚賞他「轉數好快」之外，也稱讚雷宇揚總是處於「長期工作mode」，是十足的「工作狂」。關於接棒《恐怖熱線》是否有壓力，他自謙無法與雷宇揚相提並論，認為對方在影壇具備深遠影響力，而自己當時影響力僅止於廣播界。他補充道：「大家已經既定佢喺電影上面嘅地位，咁我當年先至喺電台開始，所以我哋相對，我自己覺得，又冇話有壓力，都係做返主持，所以後來啲人叫返我（鬼王）呢個名，我都受之有愧，因為佢先至係香港永遠嘅鬼王。」