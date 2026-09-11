雷宇揚離世｜62歲鬼王胃癌廣州離世！7類人高危+護胃5食物秋葵蒜

雷宇揚離世｜胃癌症狀｜有「鬼王」之稱的資深藝人雷宇揚在本月（9月）7日因胃癌病逝，享年62歲。胃癌是較常見的癌症，沒有特定的初期症狀，所以有不少患者只當成胃部不適而掉以輕心。平日要小心消化不良等6個症狀，同時避免吃1類食物，恐增風險68%。



「鬼王」雷宇揚曾抗癌成功 與小21歲主播結婚

雷宇揚1964年出生於香港，擁有八分之一的英國血統。1988年考入無綫電視藝員訓練班，與麥長青等人同屆，畢業後開始參演電視劇。1990開始轉戰電台節目，與郭啟華、黃偉文共同主持《香蕉俱樂部》。1997年雷宇揚離開TVB轉投電影圈，出演過《97家有囍事》、《算死草》、《低俗喜劇》等。其中，憑《陰陽路》系列爆火，獲封「鬼王」。後來轉戰幕後擔任導演與監製，2012年與小21歲的內地女主播馬荔結婚，並育有1子。婚後定居廣州兼轉行開餐館，逐漸淡出演藝圈。

據了解，雷宇揚早年已患有胃癌，一度抗癌成功、身體有好轉。可惜近年癌症復發，雷宇揚便低調休養，甚少公開露面。直到今年（2026年）9月於廣州因胃癌離世，其妻子馬荔已向外界證實死訊。

年紀越大，患胃癌的機會越高，尤其50歲後。（AI生成圖片）

胃癌症狀｜胃癌存活率達85%／6症狀／7類人高危

胃是消化系統的重要器官，負責分泌胃酸消化食物，並將大塊食物研磨成小塊，再經由腸道蠕動送入腸道進一步吸收。如果胃部細胞發生病變，長出惡性腫瘤，就是胃癌。一般會出現以下7個症狀，與胃炎或胃潰瘍十分相似，若不舒服或有所懷疑，請立即就醫，及早處理。若早發現5年存活率達85%以上，一旦去到胃癌第三期存活率只有20%，第四期僅剩10%或以下。

小心胃癌6症狀

~持續消化不良、食慾不振

~體重不明原因下降

~小腹腫脹

~嘔吐，甚至吐血

~大便出血或大便呈黑色

~貧血



胃癌7類人高危

引致胃癌的因素有很多，其中，男性的風險較高，特別長者。

~男性

~年紀越大，患胃癌的機會越高，尤其50歲後。

~長期高鈉飲食

~有胃部瘜肉、曾接受胃部切除手術

~患有惡性貧血

~吸煙

~家族近親曾患有胃癌，患上胃癌的機會是其它人的2倍以上



胃癌症狀｜避免醃製食物 增風險68%

癌症細胞往往無孔不入，特別是針對工作忙碌、長期壓力大的群體。日常要避免吃鹹魚、泡菜、梅乾菜等醃製食物都屬於高鹽食物，會產生的亞硝酸鹽，進入胃部後會轉化為強烈致癌物「亞硝胺」。研究顯示，與「低鹽飲食」的人相比，習慣「高鹽飲食」的人罹患胃癌的是風險增加了68%。建議多吃十字花科蔬菜（西蘭花、花椰菜等）、秋葵、山藥等食物有助防癌。

護胃5食物

護胃食物【1】大蒜 胃癌風險降低約50%

富含大蒜素，這是一種天然的抗生素，能有效對抗多種細菌、病毒，也有助於預防感冒。根據發表在《美國臨床營養學雜誌》的一項研究指出，經常食用大蒜的人，患胃癌風險會降低約50%，大腸直腸癌降低約30%。大蒜素只有在細胞受損時才會產生，最好切開後靜置5至10分鐘在煮。

大蒜，降低胃癌風險約50%。（congerdesign@Pixabay）

護胃食物【2】十字花科蔬菜 胃癌風險降低41%

椰菜花、西蘭花、羽衣甘藍等十字花科蔬菜富含蘿蔔硫素及硫代葡萄糖苷，具有強效抗氧化及解毒作用，有助於保護胃黏膜免受自由基破壞。一項發表於《Nutritional Cancer》的研究指出，常吃十字花科蔬菜的人胃癌風險會降低41%。

多吃西蘭花、椰菜花等十字花科蔬菜 胃癌風險降低41%。（Tyrrell Fitness And Nutrition@unsplash）

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護胃食物【3】綠茶 緩解胃部不適

綠茶是通過曬乾、烘乾和炒乾製作的，沒有經過發酵，所以保留最多的天然物質。《Journal of Research in Medical Sciences》指出，綠茶富含多酚，有助消滅病菌。因此，如果因為細菌感染而胃痛，可以適量飲用綠茶，緩解胃部不適。止胃痛茶｜綠茶殺惡菌洋甘菊助放鬆 8款茶減胃痛1種飲錯胃痛加劇

綠茶富含多酚，有助消滅病菌。（unsplash）

護胃食物【4】山藥 避免胃潰瘍

山藥富含高分子黏液蛋白，有助保護消化系統，修復胃黏膜，預防胃潰瘍與十二指腸潰瘍。胃酸倒流｜銀髮族長期服藥易胃酸倒流 4種食物護胃1種更防大腸癌

山藥富含高分子黏液蛋白，有助保護消化系統，修復胃黏膜，預防胃潰瘍與十二指腸潰瘍。（photoAC）

護胃食物【5】秋葵 改善消化不良

秋葵含有果膠、牛乳聚糖等成分，能促進消化、緩解胃炎與胃潰瘍。此外，秋葵特有的黏蛋白，能保護胃壁，並促進胃液分泌提高食慾，改善消化不良。秋葵護胃助防癌5功效 整條吃恐吞蟲落肚！現1情況勿買+清洗方法

秋葵含有果膠、牛乳聚糖等成分，能促進消化、緩解胃炎與胃潰瘍。（P K from Pixabay）

參考資料：香港癌症網上資源中心、香港癌症基金會