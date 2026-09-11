黎彼得上周低調火化完成喪禮　9.20舉行追思會主辦方邀許冠傑出席

被譽為「鬼馬填詞人」的資深演藝人黎彼得於8月5日離世，享年76歲。家屬8月31日為其低調舉行火化喪禮後，宣布將於9月20日下午於將軍澳「仁濟醫院靚次伯紀念中學」舉行追思會，並特別呼籲環保婉辭花圈。選址四叔靚次伯的紀念學校極具深意，見證了他從小五輟學、在戲棚與報攤自學，最終憑天賦寫下《半斤八兩》、《Monica》等世代金曲的傳奇一生。

選址四叔紀念中學婉辭花圈。（FB@環星音樂）

鬼馬填詞人黎彼得追思會本月20日舉行。（FB@環星音樂）

黎彼得。（陳順禎攝）

追思會婉辭花圈悼念「詞中有情」

家屬在通告中列出《半斤八兩》、《浪子心聲》、《打雀英雄傳》、《Monica》及《心肝寶貝》等多首由黎彼得填詞的經典金曲，讚揚他「詞中有情，歌中有你，陪伴數代香港人的成長」。考慮到環保及避免增加校方負擔，家屬特別表明追思會將婉辭一切花圈，並感性表示：「各位親蒞現場懷緬，已是對黎彼德先生的至誠敬悼。」至於黎彼得昔日的「最佳拍檔」許冠傑會否親臨現場？環星唱片回應表示已發出通知，惟目前仍未確認對方當日會否現身。

家屬特別表明追思會將婉辭一切花圈。（網上圖片）

選址四叔紀念中學追思。（網上圖片）

許冠傑親筆信悼念故友。（IG@samhuiofficial）

選址四叔紀念中學追思

今次追思會選址於「仁濟醫院靚次伯紀念中學」舉辦極具雙重意義。著名南派粵劇大佬倌靚次伯（原名黎松柏）正是黎彼得的四叔，該校為其子黎玉樞於1996年為紀念父親而捐建。黎彼得自幼家境清貧，9歲喪父後小五便被迫輟學，童年時為了戲班飯菜常跟隨四叔到戲棚，因而從小深受粵劇名曲薰陶，建立起扎實的中文根基。除了粵劇，黎彼得早年亦經常在母親的報紙檔「打躉」，靠大量閱讀《武俠世界》等雜誌及金庸、古龍等名家的章回武俠小說吸取養份。他過去受訪時曾坦言：「入晒腦，好多文采都係來自武俠世界。」

黎彼得（資料圖片）