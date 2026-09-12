雷宇揚離世｜昔日瘋狂情史大揭秘　自爆曾為初戀躲黃子華衣櫃

憑藉經典電影《陰陽路》系列深入民心、獲封「鬼王」的雷宇揚，於9月7日因病離世，享年62歲。擁有八分之一英國血統、畢業於名校聖保羅書院的雷宇揚才華洋溢，曾創下一年的拍23部電影的紀錄。他的演藝生涯橫跨影視、電台與寫作，其率直敢言的個性與豐富的情史，亦一直是娛圈中的焦點熱話。

雷宇揚在《古惑仔：江湖新秩序》中沿用了鬼王呢個稱號。（劇照）

雷宇揚在周星馳電影《家有囍事1997》中飾演令人爆笑的搶鏡王瀟灑哥。（劇照）

雷宇揚還參演了周星馳的另一部電影《算死草》。（劇照）

為癱瘓父狂接戲被謔「爛片天王」

雷宇揚入行初期，父親不幸跌傷致半身不遂兼喪失語言能力，他頓成家中唯一的經濟支柱。在「無得揀」且面臨「無飯開」的困境下，雷宇揚來者不拒瘋狂接戲，創下一年拍23部電影的驚人紀錄，甚至曾一周不眠不休，因而被外界戲稱「爛片天王」。他事後坦言，這段經歷讓他深刻領悟到能在填飽肚子後學會珍惜。

入行初期父親意外跌傷致半身不遂及失語，雷宇揚成為家中唯一經濟支柱。（《低俗喜劇》劇照）

獨特愛情論：「男人卑鄙無恥」

年輕時愛蒲愛酒的雷宇揚，對男女情感有一套深刻且獨到的見解。他曾公開表示：「女人可以愛你多過愛自己，男人最多愛自己咁多就愛你咁多，女人真係好偉大。」他亦直言不諱地批判情感中的雙重標準：「男人出去滾，通常女人都會原諒。但女人就算錯一次，男人都唔會畀佢返轉頭，男人真係卑鄙無恥，所以我好鍾意女人㗎。」

雷宇揚發表獨特愛情論痛批「男人卑鄙」。（微博@吳志雄）

為初戀曾躲黃子華衣櫃

雷宇揚坦承30多歲時已有過10多位女友，在他豐富的情史中，最令他刻骨銘心的是16歲的初戀，對象是黃子華的妹妹。當年女友極為懼怕兄長，有次黃子華突然回家尋找鬍刨，雷宇揚急忙躲入衣櫃屏息靜氣，多年後他自嘲笑言：「做過衣櫃裏的男人好醜」。另一位則是一位台灣女友，兩人交往時女方家境優渥，一頓飯花費4萬元、買衣服動輒數十萬元。當時正值事業低潮的雷宇揚因強烈自卑感選擇忍痛分手，不願拖累對方。

雷宇揚自爆初戀為黃子華的妹妹。（《夜王》劇照）

大方釐清圈中緋聞 晚年收心聚焦家庭

雷宇揚的演藝生涯緋聞不斷，他曾大方承認與名模歐陽妙芝拍拖一年多便分手。對於2002年有傳雷宇揚涉及的製作人孫敬安捲入懷疑醉酒鬧事風波中，歐陽妙芝亦曾力挺雷宇揚：「咁啱啫，脾氣人人都會有少少，但未至於到達火爆嘅階段。」並表示相信對方會懂得處理：「其實或者唔關佢事，因為佢份人好鍾意幫人，好有義氣。記得分手當日，佢同我講如果第日有事要同佢講，佢話一定撐我。以前我哋嗌交，佢未試過動手打我。」

歐陽妙芝於2004年與金融才俊方時俊（Steven）結婚，婚後誕下方玉丞（Achille）及方玉亨（Atilla）兩子。(IG@christineauyang_99)

雷宇揚亦曾讚賞亞姐繆非臨貼心剝水果、煮麵探班，笑言：「佢有時會無端端打電話畀我，話好掛住我。佢會朝早七點叫我返工，所有嘢都令我覺得佢好錫我。」對於動作女星楊麗菁，他亦坦承：「喺北京拍戲識佢，雖然係佢鍾意我先，不過始終係我追佢嘅。」至於指使陳少霞穿著暴露的傳聞，他則幽默澄清：「其實當時佢同一個圈中人拍拖，呢隻死貓好難哽。」並強調與關寶慧僅是老友，與陳海琪更是「做一世的朋友」。2012年，雷宇揚與小21歲的內地主播馬荔結婚並育有一子，隨後定居廣州。晚年他將生活重心全數傾注在兒子身上，甚至為陪家人甘願推掉工作，由昔日的浪子蛻變為慈父。

昔日螢幕情侶關寶慧晒合照。（IG@emilykwanpowai_4544）

繆非臨婚後淡幕前，並移居上海相夫教女。(微博圖片)

楊麗菁。（電影截圖）