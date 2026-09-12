苗僑偉35歲愛女苗彤曬火辣比堅尼相　罕貼神秘男士背影疑洩蜜

苗僑偉（三哥）與戚美珍育有一子一女，現年35歲的大女苗彤自幼隨家人移民加拿大，畢業於名校英屬哥倫比亞大學（UBC）。苗彤起初以攝影師身份發展並曾舉辦個人展覽，近年先繼承父母衣缽轉戰幕前、進軍荷里活，至今已參演逾20部作品。日前她於社交平台分享身穿黃色比堅尼的健美靚相，更驚喜穿插一張海邊拍攝的神秘男士背影，疑似「女友視角」低調放閃。

溫哥華享受陽光晒健美小麥膚色。（IG@phoebemiu）

經常在社交平台分享在溫哥華生活。（IG@phoebemiu）

苗彤在加拿大感受世界盃氣氛。（IG@phoebemiu）

苗彤似乎身邊男性朋友較多。（IG@phoebemiu）

夏日辣照後面疑以「女友視角」低調放閃

作風洋派且熱愛戶外生活的苗彤，經常在社交平台上載靚相大方展現自信美。近日她在社交平台分享於溫哥華享受陽光與世界盃狂熱的生活點滴，大方釋出身穿黃色比堅尼的火辣靚相，大曬健美身形與健康小麥膚色。在一眾歡樂的聚會花絮中，除了友人多以男性為主外，她更巧妙穿插了一張在海邊拍攝的男士背影照，疑似以「女友視角」低調放閃，隨即引發外界猜測她是否正處於熱戀期。

眾多相中穿插一張男士背影照引發猜測。（IG@phoebemiu）

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苗僑偉爆女兒過往情史坦言心情矛盾

對於女兒的感情生活，父親苗僑偉過往曾坦言心情十分矛盾，既覺得女兒到了適婚年齡應該找個伴，又捨不得愛女被「搶走」。三哥曾笑指苗彤過去曾與韓國及日本男友交往，但因文化差異與語言不通令他「難以溝通」，相反太太戚美珍則態度開明得多。三哥當時曾開玩笑指希望物色「同聲同氣」、能以廣東話交流的女婿，甚至以林峯為例子，期望未來女婿具備顧家與專一的特質，亦表示明白女兒社交圈較為西化，一切只能隨緣。

苗彤曾有日韓前任溝通難，三哥盼「同聲同氣」廣東話女婿。（微博@Wearemiu苗僑偉戚美珍）