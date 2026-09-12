新學年開學驚爆多宗學童輕生案　郭柏妍公開勉勵失聯低落學生

新學年開學僅十多天，本港接連爆出多宗學童輕生及企圖輕生的不幸事件，兩周內累計至少8宗個案，年紀最小者僅10歲，學童精神健康議題再次引發全港高度關注。無綫小花郭柏妍（Rosita）日前於社交平台發文，透露早前曾收到網民私訊表示新學期過得不愉快，因工作繁忙未能即時回覆，事後該訊息更不翼而飛，令她大感焦急，決定公開發文尋人並送上鼓勵。

郭柏妍暖心尋求助粉絲。（盧振輝 攝）

郭柏妍分享經驗安慰。（IG@rositakpyy）

網民大讚她在繁忙拍戲工作中依然掛念陌生網民。（IG@rositakpyy）

公開分享過往經歷

郭柏妍於貼文中分享自身經歷，試圖安慰該位情緒低落的網民：「是這樣的 我記得我的ig inbox曾經閃過 一個訊息是關於 九月份剛開學大家的不如意，但是我回頭已經找不到那個訊息 想跟那位朋友說，其實我嗰陣時開學都有遇過呢一個問題，但係返多一個禮拜嘅話同大家熟習返，那個問題便解決了，及不要太將那個事情放於心上，便不是太大問題了。不好意思錯過了那個訊息當時正在工作無法馬上回覆，但回頭已經找不到了。希望你開學愉快及看到這個訊息，學業進步~🍒」

不少粉絲大讚郭柏妍心思細密且富有同理心，指她在演藝工作極度繁忙的情況下，依然掛念著一名陌生網民的情緒，展現出極高的親和力與關懷。不過也有網民指「返多一星期就好」的說法過於簡單，忽視了校園霸凌、家庭壓力與情緒病等問題。

郭柏妍出po安慰失落粉絲。（Threads@rositakpyy）

開學初為學生精神健康的「高危期」

事實上，每年開學時期均是學生精神健康的「高危期」。近期本港傳出多宗學童輕生個案，死者年齡介乎10至14歲，其中於跑馬地一名年僅10歲的男童，疑因功課問題與家人爭執後在房內自縊身亡。此外亦涉及大坑12歲中一女生及油麻地14歲女生等個案，情況令人心痛。有專家指出，學生由暑假放鬆模式驟變至面臨適應、社交及課業壓力，容易引發情緒危機。學童輕生問題懸而未決多年，單靠「適應期過去就好」或「放開懷抱」的勸慰顯然未夠。