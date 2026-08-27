趙麗穎活動突身體不適　硬撐無果急送院　工作室致歉：出道第一次

陸劇女神趙麗穎曾主演《花千骨》、《楚喬傳》等多部熱播劇，累積超高人氣。



8月25日趙麗穎原定出席品牌直播活動，怎料人已經準時抵達現場，身體卻突發不適症狀。敬業的她原本希望能撐著完成工作，沒想到經過休息後情況非但沒有好轉，反而持續惡化，最終因「身體極度虛弱」被緊急送往醫院治療，直播行程被迫臨時喊卡。

趙麗穎透過工作室致歉。（微博＠趙麗穎工作室）

點擊查看趙麗穎的相片：

+ 8

現場工作人員第一時間向早已在場等候的民眾表達歉意，並透露趙麗穎已經緊急趕往醫院。工作人員指出，這是趙麗穎出道工作多年以來，「第一次因為個人健康因素無法履行原定工作安排」，希望現場與螢幕前的粉絲能夠諒解。

隨後趙麗穎工作室也發出聲明證實此事，坦言在發現趙麗穎突發身體不適後，團隊便緊急與品牌方進行溝通，遺憾做出取消活動的決定。「非常抱歉地通知大家，由於趙麗穎女士突發身體不適，目前無法完成本次活動。我們深知大家為此等待許久，對此我們深感遺憾，由衷向每一位等候的朋友致歉。」

工作室最後強調，若後續確認活動的補辦時間，會第一時間對外公布，同時也非常感謝品牌方以及廣大粉絲對於這次臨時狀況的理解與包容。

延伸閱讀：馮紹峰獨帶子出遊 7歲兒身高直逼胸口 網民嘆眉眼神複製趙麗穎

+ 3

延伸閱讀：

玖壹壹「南北貳路」震撼再啟！春風直接下戰帖 超猛卡司意想不到

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】