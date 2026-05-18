短劇男神張翅現身惹暴動　預期百人到場　竟湧萬人逼爆商場急煞停

大陸短劇男神張翅出道5年，憑藉帥氣外型與精湛演技，從基層替身與龍套做起，如今已成為影視劇及爆款短劇的當紅男主角。



5月16日他原訂出席鄭州商場的化妝品品牌快閃活動，豈料，蜂擁而至的粉絲擠爆商場，因現場人數過多，導致場面混亂，主辦方基於安全考量，臨時取消活動，引來遠道追星的粉絲相當不滿。

張翅（微博@張張張翅）

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張翅曾主演短劇《少年歌行》、《破籠》等劇累積不少流量與人氣，目前正在拍戲的他原訂16日出席鄭州商場快閃活動，主辦方最初預估現場約到場300位粉絲，不料當天商場上午9點30分開門即湧入上萬人，其中包含追星粉絲及圍觀民眾等，將商場擠得水洩不通。現場也因人數過多，粉絲進場後被限制在活動場地的背面，場地正面也因保安人員阻擋而無法靠近，場面一度失控，評估現場狀況後，主辦方決定取消活動。

而張翅為了這場活動，當天拍戲拍到凌晨3點，隨即搭早班飛機抵達鄭州，在得知活動取消後，又趕回劇組繼續拍戲，行程等同白費。引頸期盼與偶像近距離接觸，不惜遠道而來的粉絲，前一天即抵鄭州，花費機票、飯店錢卻撲空，部分粉絲情緒瞬間崩潰。

活動方錯估張翅人氣，活動確定取消後，張翅第一時間就透過工作室發布聲明致歉，強調為了確保在場粉絲們的安全：「團隊按接到的通知，配合和服從公安部門的安全管理決定，將所有人的安全放在首位，杜絕一切擁擠、踩踏等安全風險」。對於此次突發情況，致以最誠摯的歉意：「深深對不起大家，讓大家失望了、受累了！」工作室最後也表示，後續將結合活動實際情況，制定專項補償方案：「盡最大努力彌補大家此次遺憾，不辜負每一位翅煲的熱情奔赴與長久支持」。

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