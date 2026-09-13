《悠長假期》森本玲夫猝逝　曾涉性侵50位未成年　2女星出面指控

日本資深男星森本玲夫（森本レオ）過去曾在經典日劇《悠長假期》中飾演木村拓哉的恩師，《庶務二課》中也飾演溫厚的上司，令人印象深刻。未料所屬經紀公司11日證實森本玲夫已在4月過世，享壽83歲，而且死因還是「原因不明的猝死」。就在日劇迷與演藝圈人士紛紛悼念森本玲夫之際，日本網友重新翻出他過去涉及的性侵指控，讓他溫和沉穩的螢幕形象，再度與另一段不堪的過往被放在一起討論。



藉指導演技實施心理操控 逼迫少女取悅自身逞慾

根據日本網友起底的黑歷史資料，森本玲夫早年曾被爆出利用自身在戲劇界的話語權與前輩地位，以「指導演技」為藉口將魔爪伸向劇團未成年少女。據悉，他最常使用的手法就是典型的PUA，嚴厲斥責這些年輕女孩後又溫柔安撫。森本玲夫更被控施壓受害者，如果不跟自己發生關係就會在演藝圈被封殺，星路全毀。

森本玲夫已在4月過世，日本網友重新翻出他過去涉及的性侵指控，讓他溫和沉穩的螢幕形象，再度與另一段不堪的過往被放在一起討論。（《庶務二課》劇照）

森本玲夫出演過《悠長假期》《求婚大作戰》等知名影視劇：

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此外，森本玲夫對處女抱有異常執念，甚至以指導如何取悅男性的演技為由，逼受害女性撫慰、刺激自身性感帶藉此逞慾。若遭抗拒，森本玲夫就會恐嚇：

這一行就是得豁出肉體，如果連身體都豁不出去就乾脆別幹了。

趁對方受驚致腦袋一片空白之際侵犯。傳聞在該手法下受害的劇團未成年少女多達40至50人。

多位知名女星出面指控 皆十七歲遭強暴

實際上也有多位受害者出面指控。2002年日本女星水澤亞紀就曾找上週刊爆料，自己17歲還是處女的時候，就曾被森本玲夫以指導演技為由被邀去男方家中，最後遭到強暴，震撼日本演藝圈。森本玲夫坦承雙方有發生關係，並沒有強暴意圖，但如果讓女方有如此感受的話希望能鄭重道歉。水澤亞紀的指控並未進入刑事調查程序，但她對外強調「我沒有同意發生關係」，事件曝光後森本的演藝工作量明顯下滑。

2位女星水澤亞紀、石原真理子指控森本玲夫性侵，網傳保倉幸惠臥軌身亡也與森本玲夫有關：

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4年後森本玲夫又遭另一名女星點名。2006年，女演員石原真理子出版自傳《不成對的祕密》，同樣也是17歲的時候以同樣手法遇害。根據她的說詞，當時公司的女性高層將自己介紹給森本玲夫，原本在咖啡廳指導演技，沒想到接下來就轉移到男方家中，最終兩人發生關係。當時不僅是石原真理子的第一次，森本還都已經38歲、已有妻室，而石原僅17歲。

合作女星懷孕臥軌身亡 猝逝消息引兩極討論

此外，森本玲夫1974年擔任NHK電視劇《黃色之淚》主演，本作還有一位年僅20多歲的新人女星保倉幸惠參與演出。沒想到該劇播出後，保倉幸惠1975年7月就在東京蒲田附近臥軌身亡，得年22歲，據悉當時保倉幸惠已懷有身孕。多年來日本網路一直流傳保倉幸惠之死與森本玲夫有關的說法，包括有人聲稱她當時遭到性侵，甚至進一步影射森本可能涉入其中，不過相關說法並未經官方證實。

如今森本玲夫突然離世，家屬也選擇低調舉行家族葬。隨著死訊曝光，他一方面因多年演藝生涯及獨特聲線受到大批觀眾悼念，另一方面，過去曾引發巨大爭議的性侵指控與女性關係，也再次被日本網友翻出討論，形成「一代熟面孔離世」與「黑歷史再度浮上檯面」的強烈反差。

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