中居正廣涉性侵｜女主播揭性招待內幕　全裸男星向她招手當場崩潰

前日本天團「SMAP」隊長中居正廣性醜聞連環爆，事情卻越演越烈，又有一名女主播出面控訴電視台飯局惡行，稱自己也是受害者，並詳細說明事發經過，一名男星甚至全裸和她招手，讓她當場崩潰大哭求對方放過。



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根據日媒《週刊文春》報導，一名化名為「水谷愛子」的女主播接受訪問透露，在2021年12月新冠疫情期間，曾收到電視台高層製作人A設局參加性招待，地點是六本木的君悅酒店，一開始她收到通知以為只是一般聚會，等到了現場卻被帶往樓上房間，現場看到另外兩位剛結束工作的女主播D女、E女也在場。

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水谷愛子被A製作人安排坐在某男藝人旁邊，D女、E女則坐在中居正廣身邊，她親眼目睹中居正廣鎖定D女，在勸誘對方，而她本人則是被旁邊的男藝人摸大腿，她相當恐慌，擔心自己拒絕，可能會再也無法參與和A製作人有關的工作。

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最後她選擇逃去廁所，但一回到房間卻看到，那名男藝人全裸向她招手，她當場哭著拒絕對方，男藝人穿回衣服離開，之後A製作人突然回來。水谷愛子怒斥A製作人把女主播當作「性招待」工具，製造兩人獨處機會、給人壓力，好像拒絕發生性行為就會丟工作。

前日本天團「SMAP」隊長中居正廣性醜聞連環爆。（CFP）

然而水谷愛子也坦言自從這件事發生以後，她真的就再也沒有接到與A製作人有關的工作。她透露這些年來A製作人一直在做一樣的事情，包含他的上司，一群人用這樣的方式持續了20多年。

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