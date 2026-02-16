70歲移日玉女歌手喪母後首個農曆年　返香港屋企嘆寂寞：家不似家

70歲前當紅玉女歌手陳美齡嫁去日本多年，1986年她跟原本擔任她經理人的日本人金子力結婚，三個仔先後考入史丹福大學，畢業後全定居美國。陳美齡不時分享與家人的生活點滴，三個兒子都相當孝順，不時回日本探媽媽，新抱亦會為她煲粥，享盡兒孫福。去年6月22日陳美齡在社交網悲痛宣告，媽媽彭端淑安詳離世，享年100歲。陳美齡強忍悲痛為媽媽置辦身後事，今年是首個媽媽不在的農曆新年，陳美齡嘆回到香港家不像家，「有點寂寞。」

陳美齡與三位兒子。

陳美齡嘆媽媽離世回香港的家感寂寞

陳美齡於社交平台發文，透露近日完成工作後與兒子食晚飯，陳美齡不禁向兒子嘆道，回到香港婆婆的家感到寂寞，她說：「我告訴他，『回到香港婆婆的家，因為婆婆不在，有點寂寞，回到家又不像家』」。

陳美齡媽媽彭端淑與傳媒相當熟稔。（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》FACEBOOK）

兒子聽後安慰道：「媽媽在的地方就是我的家，不受地方限制」，使陳美齡大為感動，感受到身邊還有家人圍繞的溫暖，她說：「吃完飯，不但肚子是暖暖的 心也是暖暖的 家不是屋子，是家人。有家人在我身邊，到處都是家。雖然媽媽離去了，但我身邊有很多家人，何需寂寞呢？應該覺得非常感恩 愛您的孩子，讓他們有歸屬感，好使他們的人生從不寂寞，永遠溫暖吧」。

陳美齡分享近照。（小紅書）

陳美齡與兒子食飯。（小紅書）

陳美齡透露收日本的中國大使館的禮物。（小紅書）

陳美齡嘆媽媽離世後家不似家，兒子的回答令她釋懷。（小紅書）