70歲陳美齡東京四層宮廷豪宅曝光　4千萬港紙買澀谷地豪裝有𨋢

現年70歲的「一代玉女」陳美齡近年積極經營小紅書，大方與網民分享生活點滴。日前她罕有曝光位於東京的四層高宮廷式豪宅，室內裝修極致奢華。



陳美齡分享生活照罕有曝光位於東京的四層高宮廷式豪宅，室內裝修極致奢華。（小紅書@陳美齡Agnes Chan）

千呎客廳巨型水晶燈顯貴氣

從照片中可見，豪宅內部寬敞無比，千呎客廳天花懸掛著一盞巨型水晶吊燈，閃爍生輝，照亮整個空間。家中隨處可見歐陸風格的象牙白圓柱、雕刻精緻的古典家具及米白色雲石地板，配上垂簾式的厚重窗簾，整體氛圍如同歐洲皇宮般典雅，氣派不凡。

家中隨處可見歐陸風格的象牙白圓柱。（小紅書@陳美齡Agnes Chan）

大落地窗。（小紅書@陳美齡Agnes Chan）

斥資四千萬買地自建豪宅設私人升降機

這棟豪宅有四層高坐落於東京澀谷區，據悉，當年陳美齡為了讓孩子們能輕鬆往返附近的國際學校，特意大手筆斥資約4,000萬港元購入地皮，並由零開始策劃興建。豪宅內部設計亦處處考慮到三名兒子的成長需求，室內了多達七間寬敞房間。單是客廳的面積已逼近1,100呎，確保孩子在成長過程中擁有極佳的社交、活動與閱讀空間。最令人感嘆的是，為了提升居住質素與便利性，屋內更安裝了私人升降機。

極具歐式風格。（小紅書@陳美齡Agnes Chan）

角落也有不少精緻裝飾。（小紅書@陳美齡Agnes Chan）

室内傢俬也是欧洲款式。（小紅書@陳美齡Agnes Chan）

從一代玉女到「最強媽媽」：助3子考入史丹福

陳美齡曾是風靡港日的玉女歌手，15歲未成年即被星探發掘出道，於1985年與日籍經理人金子力結婚，多年來恩愛如昔。被譽為「最強媽媽」的她育有三子，且三兄弟先後考入美國頂尖學府史丹福大學。她曾分享貴族級的成長環境與書卷氣息對培養孩子的重要性，如今豪宅細節曝光，網民紛紛感嘆：「難怪能培養出三位學霸！」

喜歡孩子的陳美齡從埃塞俄比亞探訪歸來後，跟前經理人金子力結了婚。（受訪者供圖）

1983年無線電視劇集《再見十九歲》主題曲，由陳美齡主唱。（影片截圖）

陳美齡今年推出首部圍繞食品教育的著作。

陳美齡育有三位兒子。