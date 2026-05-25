70歲陳美齡曝光小孫女真樣五官標緻　喪母後新抱請食飯婆媳極融洽

現年70歲「一代玉女」陳美齡去年經歷喪母之痛，首次度過了一個沒有媽媽的農曆新年，幸而有三個孝順仔及新抱陪伴。此外，她與胞姊陳曦齡感情要好，陳曦齡早前特意現身鄭國江入行半世紀慶祝活動，支持陳美齡表演。陳美齡完成演出後，又回到兒子新抱身邊，近日一家人遊動物園，陳美齡新抱請食飯慶祝母親節，除了曝光小孫女真樣外，陳美齡透露新抱請食飯，激讚她「孝順善良」，婆媳關係極佳！

陳美齡擔任鄭國江入行半世紀慶祝活動的嘉賓。（FB@陳美齡細語）

陳美齡回港與圈中人聚會。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳美齡新抱請食飯激讚孝順

陳美齡日前在社交平台透露，新抱和孫女帶她到動物園，度過溫馨一日遊。離開動物園後，新抱帶她去食下午茶，陳美齡大讚小孫女已學懂餐桌禮儀，「小孫女很正經的吃了很多，不知不覺已經學會了餐桌上的禮貌」，她不忘趁機稱讚大仔和新抱將孫女教得好。

其後陳美齡新抱指這是母親節慶祝，故由她來埋單，陳美齡感動之餘，也激讚新抱孝順善良，「媳婦說『這是母親節的慶祝，我來請客，感謝媽媽！』我很感動，有那麼孝順善良的媳婦，真的要好好珍惜。」她透露翌日與新抱一家人去摘櫻桃，繼續享受家庭樂，「只要和孩子們及孫女在一起，對我來說，做什麼事情都是極之開心」。從陳美齡曬出的照片可見到孫女的半邊面，從輪廓中不難看出小孫女生得幾標緻，她正在可愛地食雪糕，備受家人寵愛。

陳美齡與陳曦齡狀態驚人。（FB@陳美齡細語）

陳美齡出身於香港的演藝及商業望族，她的家族背景橫跨影視、醫學、商界與學術領域。據報道指，大姐是邵氏女星陳依齡，二姐陳曦齡是維特健靈董事長，幼弟為有「靈芝大王」之稱陳宇齡（Abraham）。陳美齡與日本經理人金子力結婚，誕下三個兒子，三子在史丹福大學畢業後全定居美國，而她本人為史丹福大學教育學博士，在教育界享有盛名。

陳美齡與新抱孫女去動物園。（小紅書）

陳美齡自拍。（小紅書）

陳美齡曝光孫女半個樣。（小紅書）

食雪糕、下午茶。（小紅書）

新抱請食下午茶。（小紅書）

好幸福。（小紅書）