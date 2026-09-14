《再次雲畫的月光》隔10年再合體　朴寶劍金裕貞重穿戲服掀回憶殺

2016年創下最高收視23.3%、連續7周蟬聯電視劇話題性冠軍的經典青春古裝韓劇《雲畫的月光》，在播出滿10周年之際，以特別企劃綜藝《再次雲畫的月光》感動回歸！當年掀動全韓國「雲畫熱潮」的五位主演：朴寶劍、金裕貞、振永、蔡秀彬和郭東延睽違10年再度團聚，展開兩日一夜的友誼之旅，節目尚未開播已引發韓劇迷熱烈討論！

《雲畫的月光》成員暌違十年全員團聚。（公關提供）

時隔10年的珍貴禮物

《再次雲畫的月光》並非一檔單純的訪談或回顧節目，而是以旅行和時間為主題的實境綜藝，五位主角在江原道洪川共度兩日一夜，節目不僅記錄了他們當下的互動，更透過重現10年前實際穿過的戲服和經典情節，讓演員和觀眾一同回到2016年的那個夏天！正如製作組所言：「節目旨在為當年一起走過《雲畫》的演員與觀眾，再次送上一份特別的回憶。」接下來一起預習節目六大看點，為即將「穿越」到十年前做好準備！

朴寶劍在社交平台上傳了不少拍攝花絮。（公關提供）

《再次雲畫的月光》六大看點

看點一：朴寶劍促成紀念旅行

《再次雲畫的月光》的起點，源自朴寶劍本人的主動提議，據韓媒透露：「朴寶劍為了紀念劇集播出10周年而提議的，大家齊心協力，才促成了這次特別的旅行。」朴寶劍也在社交平台寫下：「願我們都像月光一樣，永遠明亮地閃耀。」字字句句都是對這段青春歲月的珍惜。

朴寶劍。（公關提供）

看點二：10年前經典戲服重現

在第一波公開海報中，面帶燦爛笑容的5人穿著在《雲畫的月光》中實際穿過的戲服，即使歲月流逝，依然勾起觀眾們的集體回憶！金裕貞在重穿戲服時脫口說出：「真的感覺好奇怪！」郭東延則形容這種感覺就像「重新穿上已經畢業的校服」，這種跨越時間的真實觸感，是任何重聚節目都難以複製的獨特體驗。

金裕貞。（公關提供）

第二張海報則記錄了他們在江邊盡情玩水、以及圍坐在韓屋前的場面，讓人想起《雲畫的月光》中李韺（朴寶劍飾）、洪樂瑥（金裕貞飾）與金兵沿（郭東延飾）在自賢堂共享燉雞的經典吃播場面！

看點三：「雲畫五人組」10年真摯友情

節目中最令觀眾動容的，莫過於五人組的真實友誼！朴寶劍在預告中回想過去說道：「只要聚在一起，就像教室一樣。」一句話道盡了當年這群20多歲的年輕演員之間，那種如同同班同學般純粹而緊密的關係，郭東延也接著感嘆：「為甚麼我們五個人湊在一起，就會變得這麼幼稚呢？」

朴寶劍自拍留念。（公關提供）

振永在專訪中透露，10年來五人始終保持聯繫：「10年來互相聯絡、分享各自的事情、為彼此加油，一直延續著這份關係。」朴寶劍亦表示：「大家還是第一次見面時的樣子，能夠再次穿上韓服、留下現在的樣子，真的很開心！那個時候也是，只要聚在一起，大家的笑聲就沒有停過。」他更向同僚們深情告白：「因為有你們，我的青春、我們的青春才能如此美麗地閃耀。」

朴寶劍牽起金裕貞的手默默支持。（公關提供）

看點四：金裕貞落淚 朴寶劍沉默陪伴

預告中最具衝擊力的畫面之一，是金裕貞眼眶泛淚的瞬間，好拍檔朴寶劍甚麼話都沒說，只是默默地牽起了她的手。這個沒有對白、沒有配樂的簡單動作，精準捕捉了這群人之間無需言語的默契與疼惜，有網友看到這一幕後紛紛留言：「從朴寶劍牽起金裕貞手的那一幕就開始鼻酸了」、「世子還在守護樂瑥」、「完全夢回《雲畫的月光》」。

金裕貞感觸落淚？（公關提供）

金裕貞在10周年畫報訪談中，首度深入談及《雲畫》對她人生的意義：「『樂瑥』這個名字本身在純韓語中就是『快樂』的意思，就像名字一樣，是一個向人們傳遞溫暖情誼的角色，而我透過羅溫感受到的情感，也是從內心深處湧出的溫暖之情。」

金裕貞與眾人自拍。（公關提供）

看點五：5人的反轉魅力

10年過去，每個人都在節目中展現了與螢幕形象截然不同的真實面貌：振永在節目中化身「怕鬼的呆萌大哥」，從頭到尾擔心鬼怪出現，反轉魅力超級搞笑；蔡秀彬則頂著清純柔弱的外表，展現出意想不到的爆發性吶喊，被節目組形容為「有脾氣的草食動物」；郭東延與金裕貞這對「老么二人組」則展現了現實兄妹般的鬥嘴默契，兩人一來一往的鬥嘴成為節目的笑聲擔當；至於朴寶劍，則被節目組定位為「雲畫青春五人幫的軸心」，穩定引領所有人的萬能領導者。

朴寶劍、金裕貞曾是不少韓劇迷心目中的最佳CP。（公關提供）

值得一提的是，預告中更收錄了五人親自掌鏡的片段，從朴寶劍對著超近距離鏡頭調皮微笑、金裕貞可愛地介紹早餐菜單、振永即興跳起無伴奏舞蹈，到蔡秀彬在鏡頭前變身「比V精靈」，每一幕都讓觀眾彷彿成為他們的摯友，分享這份珍貴的回憶。

郭東延。（公關提供）

看點六：從青春新星到韓流主力

《雲畫的月光》播出時不只收視率飆到23.3%，更蟬聯7周電視劇集話題性冠軍，說是當年現象級神劇一點都不為過！如今五位主演從當年的青春新星，個個躍升為韓流主力演員，在國際上具有超高知名度：朴寶劍榮登韓流男神，堪稱大韓民國代表面孔；金裕貞從童星成功轉型為浪漫喜劇女王，人氣席捲全球；振永主演韓版《那些年，我們一起追的女孩》在36個國家陸續上映，商業影響力持續攀升；蔡秀彬憑《現在撥打的電話》在33個國家拿下排行第1名，在海外人氣投票中被選為「2024年最美韓國女演員」；郭東延則透過《鬼謎東宮》展現全新演技面貌，成為其演員生涯的重要里程碑！

蔡秀彬。（公關提供）

節目不只是五位演員的重聚，更是韓流十年發展的縮影，當年一起在月光下演戲的年輕人，如今各自站上了世界的舞台，卻願意為了這份青春的情誼，再次回到同一個地方，這份「完全體」的重聚，可一不可再。

觀眾討論度十足：老的只有我！

節目從8月底釋出預告後，便在網上引爆熱烈討論，韓媒以「KBS使出殺手鐧」來形容這次的特輯企劃；《雲畫》主演們再次齊聚的消息傳出後，引發網友紛紛議論：「真的就像朋友們的旅行」、「過了10年也依然是青春本身」，也有人笑稱五人猶如吃了防腐劑：「十年過去了嗎」、「他們都沒有變，老的只有我」、「金裕貞還是當年那張臉」、「朴寶劍一樣童顏啊」！

香港觀眾可以在9月16日起透過Viu緊貼節目最新進度。。（公關提供）

從2016年到2026年，從王世子李韺與內官洪樂瑥，到如今在鏡頭前毫無保留地笑鬧、流淚的五個人，《再次雲畫的月光》要說的不只是一部電視劇的10周年，更是一群人用10年時間證明了：有些緣分，不會因為戲散了而結束；有些青春，會因為再次相聚而更加閃耀！