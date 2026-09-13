Netflix挑情醜聞｜池昌旭角色「趙元」讀音惹熱議　諧音藏玄機？

被評為「19禁」（即三級/限制級）的Netflix韓劇《挑情醜聞》未開播先引發熱議，男主角池昌旭在劇中飾演朝鮮第一花花公子「趙元」，雖然琴棋書畫樣樣精通，卻以玩弄女性情感為樂，周旋於堂姐趙氏夫人（孫藝珍飾）與守節寡婦淑夫人（Ｎana飾）之間。香港觀眾關注此劇動態時，卻意外發現主角名字「趙元」的廣東話讀音，居然撞正本地經典俗語，簡直自帶「劇透」效果，引來大批網民爆笑留言。



男主角池昌旭在劇中飾演朝鮮第一花花公子「趙元」。（IG@netflixkr）

男主角池昌旭在劇中飾演朝鮮第一花花公子「趙元」。（IG@jichangwook）

Netflix韓劇《挑情醜聞》未開播即引發熱議。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

粵語同音「𡁻完」 字面含義完美扣合角色

根據香港粵語審音資料，「趙」字讀音為（ziu6），而「元」字讀音為（jyun4）。這與廣東話口語中的「𡁻完」（或寫「趙完」，意即「噍完」、吃完）在音韻上完全一致。

男主角池昌旭在劇中飾演朝鮮第一花花公子「趙元」。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

在廣東話俚語中，最為人熟知的相關詞彙莫過於「𡁻完鬆」（佔便宜或發生關係後即離去）以及「𡁻完唱」（事後向外宣揚、貶低對方）。「趙元」在劇中憑藉文采與外貌專門誘惑女性、吃乾抹淨的行徑，與「𡁻完鬆」的意思完美匹配，自帶「白嫖」的預告。

近日有香港觀眾關注Netflix韓劇《醜聞》時，意外發現男主角「趙元」的粵語讀音，竟與一句粵語俗語諧音相通。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

近日有香港觀眾關注Netflix韓劇《醜聞》時，意外發現男主角「趙元」的粵語讀音與一句粵語俗語「𡁻完鬆」諧音相通。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

劇中角色設定神呼應 網民笑言編劇「埋伏筆」

改編自2003年同名經典電影的Netflix劇集版《挑情醜聞》，故事背景設定於朝鮮時代。池昌旭飾演的男主角「趙元」被設定為當時的頭號花花公子，琴棋書畫樣樣精通，卻以玩弄女性情感為樂，周旋於堂姐趙氏夫人與守節寡婦淑夫人之間。

Netflix劇集版《挑情醜聞》中池昌旭飾演的男主角「趙元」以玩弄女性情感為樂，周旋於堂姐趙氏夫人與守節寡婦淑夫人之間。（IG@netflixkr）

由於「趙元」在劇中的行為舉止與「𡁻完鬆」的俗語含義簡直如出一轍，不少香港網民紛紛笑言：「譯名簡直神來之筆」、「廣東話觀眾睇到呢個名真係會心微笑」、「韓方起名時難道埋了香港限定的伏筆？」

「廣東話觀眾睇到呢個名真係會心微笑」 網民留言