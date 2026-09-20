死有對証｜唐嘉麟爆入行15年辛酸史　全靠積蓄撐住：使得七七八八

在娛樂圈默默耕耘15年的唐嘉麟（KT），一直秉持著「不怕蝕底」的精神。不論是飾演反派、主持節目，還是私下經營車房生意，他都全力以赴。然而，隨著「港車北上」熱潮興起及大環境轉變，其車房生意受到嚴重打擊，但他依然保持樂觀積極的心態，主動尋求多元發展。



不介意演反派 入行15年樂於嘗試

從《兄弟幫》主持到近年在劇集中飾演不同角色，唐嘉麟接受《香港01》訪問時笑言自己偏好飾演「不正常」的人：「我係愛做不正常嘅人，即係做反派我係喜歡嘅，因為可以放大了做。有幾壞得幾壞，平時做唔到嘅嘢，可以在劇或者電影裡面發揮，最正！」

談及入行15年的心路歷程，他坦言演藝圈環境一直在變，但他從不設限，只要有機會就願意嘗試：「最緊要得撈，然後戴金勞，希望可以比更多人認識到，KT可以做主持、拍劇、唱Rap、唱歌都得。」

唐嘉麟大爆入行15年辛酸史，全靠積蓄撐住。（盧振輝攝）

車房生意受重創 賣車節流搭地鐵

除了演藝事業，唐嘉麟過去一直經營車房生意。然而受疫情及「港車北上」影響，內地維修保養價格極具吸引力，令本港車房生意大不如前。他坦言：「可以講係冇生意添有時。港車北上，啲車去內地維修，可能係香港嘅10分3嘅價錢，始終香港地貴、舖貴、人工貴，其實好難做。加上我以前啲客多數都係TVB嘅同事，自從好多人換咗電車之後，佢哋都攞返廠做售後服務，變咗就冇改咗多嘢。有時一個月得幾千蚊生意。」

面對生意大幅下滑，唐嘉麟透露近年完全沒有給自己發過薪水，甚至一直在吃老本、動用積蓄：「基本上，我上年同今年我係未出過糧，同埋食老本都食得七七八八。其實我計過，一年都燒咗我起碼二十幾三十萬，因為你要交租又要食，又要裝身，雖然我着衫都好簡單，我都好慳，但都要花費用。」為了節流，他更忍痛賣掉自己的代步車：「我連車都賣埋，改搭地鐵。平時唔花錢嘅活動就係打籃球、返屋企打機，最緊要心態夠大。」

感謝新城電台給予機會 堅信真人演出無可取代

面對逆境，唐嘉麟沒有停下腳步，除了積極拍攝社交平台短片吸引客戶，最近亦獲得新城電台支持，參與主持新節目《大風吹》，努力開拓事業新版圖。對此他心存感激：「好幸運有小慧姐、薛家燕姐佢哋，依家幫新城電台主持一個叫《大風吹》嘅節目，搵我做嘉賓主持。畀個車馬費我先啦，希望可以喺呢度延伸到其他生意或者工作畀自己，畀多啲人認識到我KT。」

面對AI衝擊 堅信真人演出無可取代

除了實體生意的考驗，影視產業亦面臨人工智能的衝擊。唐嘉麟對此有深深的感悟：「好多人都睇AI短劇、AI電影，對我哋香港演員嚟講，呢個行業好危危乎，但我相信AI永遠取代唔到我哋真人，希望嚟緊大家都會好啲。」

唐嘉麟今日出席劇集宣傳活動。（盧振輝攝）

唐嘉麟今日出席劇集宣傳活動。（盧振輝攝）

唐嘉麟大爆入行15年辛酸史，全靠積蓄撐住。（盧振輝攝）