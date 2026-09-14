游嘉欣變面被質疑整容　陳曉華V面自信回應：大家知我唔係就得啦

陳曉華今日（14/9）出席無綫熱播劇集《死有對証》的宣傳活動，為新劇造勢。該劇相隔三年終於首播，陳曉華在觀看劇集片段後深感感動，接受《香港01》訪問時笑言重溫昔日的自己，發現外貌與心態皆有巨大變化。

自嘲當年「圓潤」現時極力修身

提及劇中與現時的外貌差異，陳曉華坦言拍攝時的自己相對圓潤，演繹方式亦較為直接。她笑言：「我睇返嗰陣嘅自己，覺得好感動，原來三年前嘅自己係咁圓潤㗎！依家就長大咗、沉穩咗好多。我最近因為要拍新劇，需要演打戲，所以好刻意去食得健康啲同做運動，成個人瘦咗、乾身咗好多。」提到游嘉欣進化變V面，問到會否擔心被網民質疑有容貌升級，她自信又大方地表示：「大家知我唔係就得啦！乾身同圓潤真係差好遠，我自己以前選港姐嗰陣都好瘦，依家只係去返當時嘅體重。」

陳曉華自嘲當年比較圓潤。（盧振輝攝）

回應狂迷要求合照

對於早前出席宣傳活動後被熱情粉絲及狂迷包圍、甚至被要求合照一事，陳曉華表現得相當平靜。她表示理解粉絲的心情，並會以安全與溝通為先：「其實我唔驚呀！最緊要大家冷靜處理同埋有溝通。我平時都好鼓勵大家出嚟開開心心見一面，如果情況許可合照當然無問題，但如果真係影唔到，唯有等下一次。大部分粉絲其實都好聽話，最緊要係大家安全、無事就好。」

大合照。（盧振輝攝）

好性感。（盧振輝攝）

好性感。（盧振輝攝）

陳曉華今日出席劇集宣傳活動。（盧振輝攝）