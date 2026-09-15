蔡菀庭自爆入行辛酸史 曾對前路感迷惘　靠一轉機成功「定驚」

蔡菀庭昨日（14/9）現身觀塘出席無綫熱播劇集《死有對証》宣傳活動。蔡菀庭接受《香港01》訪問時透露在劇中的角色即將於昨晚正式登場。她透露這次為了角色下了不少苦功，除了要首度挑戰以不同的方言來詮釋角色外，更要打破自己的心理關口，擔任劇中的「性感擔當」。對於私底下衣著保守的她來說，這無疑是一大挑戰。

蔡菀庭笑言：「今晚大家就會見到我個角色㗎啦！今次我用咗不同嘅方言去處理呢套劇，而且個角色係『性感擔當』。其實我自己平時著衫真係好保守、好少可會咁著，所以今次對我嚟講絕對係一個大突破。我都覺得自己本身冇乜性感嘅味道，唯有盡量去拿捏同演出嗰種感覺啦！」

蔡菀庭感激家人無條件支持，繼續追逐演藝夢。（盧振輝攝）

走過入行迷惘期

談及入行以來的發展與心路歷程，蔡菀庭坦言曾經歷過一段自我懷疑的低潮期，對前路感到十分迷惘。幸好，她在約一年前獲公司安排加入兒童節目組，這份工作不僅讓她找回了笑容，更讓她的心境變得安定：「之前真係有一段短時間會諗自己到底適唔適合喺度發展，會係咁懷疑自己，又擔心做得唔好。但好彩後來入咗兒童節目組，原來我本身真係好鍾意小朋友，同佢哋一齊玩得好開心！做落之後個心真係定咗好多，個人都開朗咗，所以真係好多謝監製俾呢個機會我。」

感激家人無條件支持 繼續追逐演藝夢

在競爭激烈的娛樂圈中追夢，家人的支持是蔡菀庭最大的後盾。她表示家人從未給予她任何壓力，讓她可以無後顧之憂地去追求自己熱愛的演藝事業：「我屋企人真係好好，佢哋從來都冇要求過我太多嘢，又唔需要我擔心屋企嘅經濟問題。我而家都係同屋企人一齊住，佢哋嘅支持令我可以繼續保持住對演戲嘅熱愛，一路行落去！」

蔡菀庭感激家人無條件支持 繼續追逐演藝夢。（盧振輝攝）

無綫熱播劇集《死有對証》宣傳活動。（盧振輝攝）