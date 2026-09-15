女神配對計劃2丨吳兆麟深情告白陳若思　揭保守家規網民反應激烈

由金牌主持林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》於13日播出第二集。今季女嘉賓陣容包含何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）。於處境劇《愛·回家之三代同糖》人氣上升的28歲男星吳兆麟（Alan）現身節目，公開追求相識多年、現年30歲的陳若思。



吳兆麟（Alan）現身節目，公開追求陳若思（Amber）。（TVB）

陳若思爆「首個傳染COVID」過往

報稱藝人身份的吳兆麟尚未現身時，先於幕後透過聲音表示：「Hello，Amber我從認識你到𠵱家，一直都對你有好感，你身上有種特質吸引住我，促使我嚟到呢個節目去更深一層了解你。」陳若思於現場拍手掩嘴，坦言腦袋一片空白：「我都唔知問咩好，我腦袋一片空白，我唔知佢會嚟，佢嚟時我震驚。」吳兆麟說明拍攝期間覺得陳若思既搞笑又性格有趣，陳若思則透露當年初次合作時對其持相反看法，直言：「我拍嗰時有啲唔鍾意你，你係第一個傳染COVID畀我嘅人。」場面既尷尬又搞笑。

吳兆麟直言一直對陳若思有好感。（TVB）

劉倬昕打電話「舉報」吳兆麟

陳若思閨密劉倬昕（Sam）於節目中兩次透過電話介入互動，第一通電話即向陳若思打小報告。劉倬昕透露曾聽聞吳兆麟家庭觀念傳統，希望結婚後其中一方停止工作、留在家中料理家務，此說法使陳若思產生顧慮並大打退堂鼓。

劉倬昕連打兩次電話「介入」二人。（TVB）

吳兆麟當場激動呼冤，並指劉倬昕在背後搞鬼：「Sam Lau你講呢啲嘢呀？Sam Lau你出嚟！」他隨即向陳若思澄清說明，父親曾提及演藝圈環境複雜，認為夫妻一方出外工作、一方留在家中較為合適，劉倬昕可能由此聽聞該項說法，但他個人並非如此思考。吳兆麟向陳若思強調：「OMG，你真係唔好聽啲旁人講嘢！我希望你做嘢，我希望你work with me。」

吳兆麟當場呼冤，並指是劉倬昕在背後搞鬼。（TVB）

二人配對成功惹網民激烈反應

隨後陳若思在劉倬昕推波助瀾下問及追求時機，吳兆麟解釋過往聚餐場合已被對方吸引，但因皆在群體場合相處而無法確定感覺。他坦言曾考慮不上節目：「因為我唔知道你對我感覺係點，我驚我上到嚟畀你拒絕我會好瘀，但I make it here，我想睇吓你對我感覺係點樣咯。」現場五位女神嘉賓深受感動一致按下選擇燈，陳若思坦言：「我都覺得你好真誠，一路我都好鍾意你拉小提琴，我想了解你更多。」願意與其進一步相處。

五位女神一致撳燈選擇吳兆麟。（TVB）

陳若思與吳兆麟配對成功！（IG@alan_wu_）

對於第二季首度誕生藝人配對，網民反應呈現兩極，部分留言指二人相襯：「呢對真係好浪漫，希望佢哋開花結果」、「雖然男方一開幕睇落基基地，但係就咁睇側面兩個係幾相襯嘅」，另有網民質疑：「假到爆」、「講真，私下識嘅私下媾啦，上嚟喺度攞流量真係好討厭」等。

網民反應呈現兩極。（threads）

網民反應呈現兩極。（threads）

吳兆麟文武雙全 北上拍短劇擔正

現年28歲的吳兆麟為家中獨子，母親任職小學教師。他自5歲起便開始學習小提琴與跆拳道，13、14歲已練出清晰腹肌線條，更曾勇奪廣東省跆拳道比賽第一名。此外，他亦成功考獲小提琴8級資格，並在自學舞蹈後於《全城一叮》及劇集《婚後事》中展現驚人舞技，展現文武雙全的多元才華。

吳兆麟曾到加拿大留學，畢業於溫哥華電影學校。（IG@alan_wu_）

吳兆麟好有實力。（IG@alan_wu_）

吳兆麟憑《愛·回家之三代同糖》人氣急升。（IG@alan_wu_）

吳兆麟17歲遠赴加拿大修讀電影電視表演課程，2021年回流香港投考TVB藝員訓練班，跟隨馬浚偉學戲正式入行。入行初期他曾因發展機會寥寥而迷茫落淚，其後憑熱血主動北上敲門，成功在內地短劇《她揉碎了月光》中首度擔正男主角。早前他在劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演變態富二代，挑戰近乎全裸的床戲，大膽突破的演出獲得外界肯定。

吳兆麟北上接演多部短劇。（IG@alan_wu_）