女神2｜劉倬昕觀察室頻頻質疑男嘉賓　網民批打毒針似暗戀陳若思

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》最新一集話題十足，陳若思（Amber）與吳兆麟（Alan）這對由多年好友發展成心儀對象的畫面成為焦點。不過最搶Fo的絕對是化身閨密軍師的劉倬昕（Sam Lau），她在觀察室瘋狂發功連環出招，強硬態度隨即惹來極大迴響。



陳若思（Amber）獲好友劉倬昕（Sam）加入「花生團」強勢助陣。（YouTube@TVB USA Official）

軍師劉倬昕頻頻質疑男嘉賓

今集賽制加入閨密軍師，劉倬昕進駐觀察室親自為好友陳若思把關。化身軍師的劉倬昕表現極度強硬，頻頻向陳若思灌輸「揀男仔要三思」，更多次對現場求愛男士提出尖銳質疑。期間劉倬昕更透過電話瘋狂打小報告，向陳若思誤傳吳兆麟婚後想老婆息影做全職家庭主婦的消息，差點令女方打退堂鼓。

劉倬昕直言與吳兆麟是好兄弟。（YouTube@TVB USA Official）

劉倬昕向陳若思傳遞吳兆麟希望女友婚後息影、全職照顧家庭的訊息。（YouTube@TVB USA Official）

吳兆麟激動呼冤澄清

慘被抹黑的吳兆麟當場崩潰兼爆笑反擊：「Sam Lau你講呢啲嘢呀？Sam Lau你出嚟！」他即時向女神極力解畫：「OMG，你真係唔好聽啲旁人講嘢！」、「我老竇話娛樂圈好混亂，最好一個出去、一個喺屋企，或者Sam從我老竇度聽返嚟都唔出奇，但我唔係咁樣諗咯。」最終吳兆麟成功派定心丸，用真誠贏得陳若思亮起五燈滿分通關。

慘被抹黑的吳兆麟當場崩潰。（YouTube@TVB USA Official）

劉倬昕連打兩次電話「介入」二人。（YouTube@TVB USA Official）

吳兆麟以5燈滿分姿態通關。（YouTube@TVB USA Official）

二人成功配對。（YouTube@TVB USA Official）

二人成功配對。（YouTube@TVB USA Official）

網民轟打毒針質疑軍師暗戀女方

節目播出後，劉倬昕的行徑挑起網民神經。不少網民指她為人心機極重，形容其行為等同「打毒針」兼挑撥離間。有眼利觀眾更翻出兩人過往經常合體拍片，更試過有在商場上演單膝求婚的短片，大膽推測劉倬昕私心爆棚，直指：「係咪佢自己睇中條女呀」、「佢根本唔想好友出pool」，懷疑她其實一直暗戀女方，才借軍師之名行破壞之實。

（IG@amberchann46）

陳若思劉倬昕經常合體拍片。（IG@amberchann46）