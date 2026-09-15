演唱會求婚│趙雷個唱情侶被喝：坐下　謝霆鋒場情侶獲萬人送祝福

【演唱會求婚】9月12日內地民謠歌手趙雷在鳥巢開演唱會，現場一對穿婚紗禮服的新人站立放閃兼拋喜糖，卻被後排觀眾齊聲喝令「坐下」。同樣是萬人演唱會上的當眾求婚，謝霆鋒長沙場一對情侶靜靜許諾，卻贏得全場祝福；從掌聲到噓聲，短短數天之間，一場關於公共空間浪漫邊界的討論，引發廣大網民對於「公共邊界」與「道德綁架」的激烈批判。



內地民謠歌手趙雷在鳥巢開演唱會，現場一對穿婚紗禮服的新人站立放閃兼拋喜糖，卻被後排觀眾齊聲喝令「坐下」。（網上圖片）

謝霆鋒長沙場：靜靜一跪 掌聲代替喧嘩

據報道，謝霆鋒「進化」巡迴演唱會長沙站於9月12日至13日在賀龍體育中心舉行，場內的Kiss Cam（現場互動鏡頭）隨機掃到一對情侶，男生當場單膝跪地求婚，謝霆鋒在台上停下彈奏結他、送上祝福，並帶動全場掌聲。這對情侶全程未有起立遮擋後排觀眾的視線，浪漫而未擾人，被網民形容為「教科書式」的現場求婚。

謝霆鋒「進化」巡迴演唱會長沙站於9月12日至13日在賀龍體育中心舉行。（微博@鋒味）

不少網民大讚兩人懂得尊重他人：

「這才是高情商求婚！尊重歌手、尊重觀眾，同時也表達了愛意。」 網民留言

「鏡頭給到了再回應，安安靜靜跪下，既浪漫又很有分寸感。」 網民留言

趙雷鳥巢場：婚紗站立 喜糖砸出冒犯感

然而，9月12日趙雷在北京鳥巢演唱會上，當《南方姑娘》旋律響起，前排一對穿着婚紗與禮服的情侶，突然起立求婚並拋撒喜糖，嚴重遮擋後排視線。後排觀眾齊聲高喊「坐下」，數名保安隨後介入制止。現場觀眾謝先生表示，自己花幾千元（人民幣）購票只想安靜聽歌，「我們被擋得死死的，撒糖都給我們砸了」。

9月12日趙雷北京鳥巢演唱會上，當《南方姑娘》旋律響起，前排一對穿着婚紗與禮服的情侶突然起立求婚並拋撒喜糖，嚴重遮擋後排視線。（微博@刺蝟崔ZL）

此事件在社交平台上引發強烈反彈，大量網民斥責求婚者的自私行為，「別人花了幾千塊錢是來看趙雷的，不是來看你結婚的」、「喜糖砸到臉上一點都不甜蜜，只有滿滿的冒犯感」。

「把別人的演唱會當成自己的婚禮主場，這是典型的道德綁架與缺乏公德心。」 網民留言

「希望保安員直接（他們）請出去，浪漫不能建立在侵害他人權益的基礎上。」 網民留言

演唱會求婚成常態 歌手互動與邊界感成關鍵

事實上，演唱會求婚若處理得當，往往能成為現場佳話。

在華語樂壇的經典名場面中，鄧紫棋（G.E.M.）堪稱「愛神邱比特」與「婚禮主題曲」代言人：2024年12月湛江站，單場湧現逾二十對情侶集體求婚，鄧紫棋工作室更發文稱那是「巡演以來見證最多求婚瞬間的夜晚」；9月11日深圳站，當《Find You》旋律響起，台下多對情侶跪地求婚，她笑着說：「祝你們幸福！」

鄧紫棋（G.E.M.）演唱會獲稱「大灣區丘比特」與「民政局BGM」。（微博@GEM鄧紫棋）

此外，張傑的《這，就是愛》亦是公認的熱門求婚背景音樂，近年杭州、武漢等多站均有歌迷單膝跪地，張傑本人更曾單膝跪地「助攻」帶動合唱。

張傑的《這，就是愛》亦是公認的熱門求婚背景音樂。（微博@张傑）

周杰倫4月5日杭州演唱會首唱新歌《I Do》，亦配合大螢幕即時捕捉，一首歌內促成四對情侶求婚，被網民封為「月老」。