女神2｜游嘉欣力勸何沛珈擇一夜情爆肌男　遭網民鬧爆：真係損友

無綫王牌戀愛真人騷《女神配對計劃2》話題度居高不下，而何沛珈（Roxanne）的閨密游嘉欣（游游）在觀察室的表現成為全網討論焦點。游嘉欣在觀察室連環發功，先後力勸何沛珈接受「A0 CEO」及曾有一夜情（One Night Stand）史的爆肌男。擇偶建議引發全網嘩然，大批網民直斥其意見離譜，更狠批她根本是「損友」！



何沛珈（Roxanne）。（IG@hpgroxanne）

游嘉欣（游游）。（IG@kayan_yau）

「A0 CEO」大拋情詩求愛

節目中先登場的追求者林福明年薪過百萬，身兼科技公司創辦人與大學講師，名下坐擁4間公司，條件極度優厚。這位「A0 CEO」一出場即以文青深情語氣大誦老派情詩，更坦言何沛珈正是自己尋覓已久的完美真愛，浮誇風格引發全場爆笑。坐在觀察室的游嘉欣對他評價極高，甚至急Call何沛珈教路：「其實我覺得呢個男仔幾好嘅，好聽話，同埋佢真係對你有興趣」，直言是過人世的穩定選擇。不過何沛珈最終決定冷酷滅燈，配對宣告失敗。

林福明年薪過百萬，身兼科技公司創辦人與大學講師。（TVB）

一出場即以文青深情語氣大誦老派情詩。（Youtube@TVB USA Official）

游嘉欣對林福明評價極高。（Youtube@TVB USA Official）

何沛珈最終決定冷酷滅燈。（Youtube@TVB USA Official）

爆肌男一夜情史惹全場反感

而隨後Oswald一出場即憑帥氣外表與41吋爆肌身材成為焦點，但他在海選時坦承曾有一夜情經歷，即時踩中多位女神的愛情地雷！陳若思（Amber）直言觀念不合「有一次就會有好多次」，阮嘉敏（Mandy）憂慮衛生與安全，俞可程（Kanis）亦表示扣分，閨密劉倬昕更激動指其價值觀全錯，現場火藥味爆燈。豈料觀察室內的游嘉欣竟反其道而行，再度致電何沛珈催促：「我覺得你揀咗先！雖然佢One Night Stand，真係有點猶豫，但我覺得佢個人都成熟穩重，你不妨了解一下。」

Oswald一出場即憑帥氣外表與41吋爆肌身材成為焦點。（Youtube@TVB USA Official）

劉倬昕指其價值觀全錯。（Youtube@TVB USA Official）

游嘉欣反其道而行。（Youtube@TVB USA Official）

網民群情洶湧怒轟

節目播出後全網洗版爆彈，網民對游嘉欣的建議群情洶湧，痛批她推閨密入火坑：「呢啲真係損友嚟㗎，一夜情同A0都話可以揀，究竟係朋友定仇人？」更有網民起底她以往在《後生仔傾吓偈》的保守立場，質疑她根本是雙重標準：「自己觀念挺保守，沒想到給閨密這麼隨便的建議」相比之下，網民紛紛讚賞嘉賓劉倬昕的理智意見更值得參考。

網民痛批她推閨密入火坑。（小紅書截圖）

網民群情洶湧怒轟。（小紅書截圖）