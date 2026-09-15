容天佑家遇無良外傭精心部署走佬　留爛攤子BB房慘變蟻竇

現年31歲的TVB小生容天佑與圈外太太扶天恩（Winnie）去年底結婚，今年5月喜迎愛女，榮升父母。然而，容太近日在社交平台發長文大吐苦水，透露遇上無良外傭趁她出國期間不辭而別，更將嬰兒房弄致滿佈螞蟻，直言香港僱主極無保障。



容天佑一家三口。（IG@winniefu）

容天佑今年5月喜迎愛女。（IG/@yungtinyau）

精心部署潛逃被遣返

容太發文透露，該名外傭明知她要離港七天，竟精心部署逃跑計劃。在她出差的首天晚上，丈夫容天佑下班回家後驚覺外傭失蹤，其衣櫃亦早已被清空。容太連日來以通訊軟件聯絡對方，一直不獲回覆。直至第三天，一名香港機場地勤人員代為接聽電話，才揭發該外傭飛往外地後被遣返回港，滯留機場。

容天佑家遇無良外傭。（IG@winniefu）

BB房慘變恐怖蟻竇

幸好容太離港前已將女兒交託母親照顧，但家中兩隻愛犬卻慘被獨留，無辜逼得隨處便溺。最令容太崩潰的是，她回港後打算進行大掃除，竟發現外傭逃跑前在嬰兒房打翻咖啡卻未有清理：「淨係留咗一杯飲剩嘅咖啡同埋食咗兩啖嘅方包擺咗喺枱面。」此舉導致地板、牆身甚至尿片均佈滿螞蟻並散發異味，需要將房間徹底消毒。

半杯咖啡和咬過的方包隨意放置在桌面。（IG@winniefu）

在嬰兒房打翻咖啡卻未有清理。（IG@winniefu）

BB房變蟻竇。（IG@winniefu）

逃跑後要求買機票更遺失合約

容太表明拒絕讓該外傭返回家中，並交由中介公司處理。豈料中介轉達外傭的要求，竟催促容太立即購買機票讓她翌日返回菲律賓。此外，容太亦發現家中文件夾內的僱傭合約不翼而飛，更擔憂會收到財務公司的追債信件，無奈感嘆：「而家請工人真係好難，請到好工人真係要好好珍惜，僱主太無保障了！」