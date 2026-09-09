澤尻英龍華爆戀小7歲橋本良亮！情史回顧：曾嫁年長22歲高城剛

憑經典日劇《一公升的眼淚》紅遍亞洲的40歲日本女星澤尻英龍華，近日被爆新戀情。據日本媒體報道，澤尻英龍華被拍到與男團A.B.C-Z的33歲成員橋本良亮（Ryosuke Hashimoto）在東京澀谷一間意大利餐廳用餐，隨後隨後轉戰酒吧至凌晨2時許離開，橋本良亮被拍到溫柔環抱澤尻英龍華的腰部，並牽手護送她上車。



對於爆出「姊弟戀」，澤尻英龍華所屬經理人公司回應稱「私人事務交由本人處理」，而橋本良亮所屬經理人公司亦表示「不便對個人私生活發表評論」，雙方均未正面否認。



40歲日本女星澤尻英龍華，近日與33歲藝人橋本良亮爆出新戀情。（網上圖片）

昔日「國民女神」爆「黑面事件」 涉毒獲判緩刑

1986年生於東京的澤尻英龍華是日法混血兒，19歲時憑藉電視劇《一公升的眼淚》中飾演患有脊髓小腦萎縮症的池內亞也一角迅速走紅，當年該劇收視率突破20%，令她成為無數觀眾心中的「國民女神」。

1986年生於東京的澤尻英龍華是日法混血兒，19歲時憑藉電視劇《一公升的眼淚》中飾演患有脊髓小腦萎縮症的池內亞也一角迅速走紅。（Instagram@kaica_official）

然而其演藝生涯隨後屢受爭議。2007年，她在主演電影《塵封筆記本》宣傳活動上，被記者問及感受時全程黑臉，而且僅回應「沒甚麼特別」，爆發震驚日本娛樂圈的「黑面事件」，形象大幅下滑。

沒什麼特別的。（別に） 澤尻英龍華

2019年11月，澤尻英龍華因藏有MDMA（搖頭丸）遭日本警方逮捕，隨後在法庭上承認有十多年吸食大麻、可卡因及LSD等毒品的歷史，最終於2020年被判監一年六個月、緩刑三年。

現年40歲的日本女星澤尻英龍華，演出知名日劇《一公升的眼淚》爆紅。（《一公升的眼淚》劇照）

情史豐富 曾簽奇特婚前協議

澤尻英龍華的情史歷來備受媒體關注，她於2005年與男星山田孝之（TakayukiYamada）交往，後被媒體揭露；至2007年，她結識年長22歲的多媒體創作人高城剛（Tsuyoshi Takashiro），2009年1月閃婚，當時傳出兩人簽下「每月親密次數上限5次、逾期需罰款」等奇特婚前協議，惟婚姻僅維持兩年便告破裂，離婚官司耗時近四年。

澤尻英龍華跟年長22歲的高城剛於2013年離婚。（網上圖片）

曾與多人交往及傳緋聞

澤尻英龍華其後曾與松田翔太、小橋賢兒等人傳出緋聞，於2011年與時裝設計師NAOKI（松澤直樹）交往，男方於2019年亦一度捲入其毒品案調查。至2023年，澤尻英龍華與眼鏡店老闆分手。

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與小鮮肉交往曾傳婚訊

今年1月，日本雜誌《FRIDAY》踢爆澤尻英龍華與較她年輕14歲的圈外男友熱戀，並計劃春季在離島低調舉行婚禮，惟6月已有友人透露他們已分手。

澤尻英龍華與橋本良亮相識於2026年1月開演的舞台劇《賣花女-PYGMALION-》。（IG@baguette_ntv）

舞台劇結緣 低調展開姊弟戀

澤尻英龍華與橋本良亮本次結緣於2026年1月開演的舞台劇《賣花女-PYGMALION-》。戲中橋本良亮飾演愛慕澤尻所飾演女主角的富家青年，排練期間橋本曾多次公開讚賞澤尻的演技與專業投入。舞台劇於同年3月結束巡演後，兩人私下互動依然頻繁，最終疑似發展為戀人關係。