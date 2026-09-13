AV女優倉木華傳離世　疑遭男友長期家暴壓力過大　爆生前最後留言

日本AV女優倉木華近日驚傳離世，相關消息在日本網路引發熱議。據日網流傳內容，她生前疑與男公關男友平良翔太發生多次衝突，甚至被指曾遭暴力、恐嚇及金錢方面的壓力。網路上近期也流傳一份疑似由倉木華留下的文字，內容透露她長期承受巨大身心壓力。



根據日網流傳的說法，倉木華今年5月曾向平良翔太提出分手，雙方隨後爆發激烈爭執。期間，平良翔太疑似拿走倉木華的兩支iPhone，她追趕過程中，遭對方駕駛的邁巴赫（Maybach）拖行，造成臉部及下巴受傷。

倉木華今年6月曾公開當時的傷勢照片，並宣布暫停出道2周年相關活動，同時控訴肇事者對她的傷勢沒有積極處理。當時事件便曾引起外界關注，如今隨著她傳出離世消息，過往經歷也再次被網友翻出討論。

日本AV女優倉木華驚傳離世，生前疑與男公關男友平良翔太發生多次衝突，甚至被指曾遭暴力、恐嚇及金錢方面的壓力。（IG@hana_kuraki87）

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此外，網路近期流傳一份疑似倉木華生前留下的聲明，內容提到自己的收入疑似遭他人擅自拿走，由於對方掌握她老家的地址，讓她感覺無處可逃。她也在文字中描述長期受到暴力及恐嚇，甚至因害怕而不敢報警，分手後仍疑似透過LINE持續受到訊息干擾，精神狀態受到極大影響。

這份疑似聲明最後向一路支持自己的粉絲道謝，並表示粉絲是自己一路走來重要的支持與依靠。文字曝光後引發大批網友心疼，不過由於目前無法確認該份文字的來源及真實性，因此相關內容仍應以後續調查結果為準。

被指稱為事發後協助處理相關事務的男公關咲人，也在網路上談及倉木華的最後情況。他表示，自己並不是第一名發現倉木華的人，而是在接獲倉木華友人的通知後趕往現場。

咲人透露，抵達後他曾立即聯絡平良翔太，但據他的說法，對方當時以「正在開會」為由表示無法馬上前往，並稱約兩小時後才能抵達，最後由咲人協助警方處理相關事務。至於平良翔太當時的實際情況及相關說法，目前仍有待進一步確認。

咲人也表示，倉木華過去曾多次向他傾訴與平良翔太之間的感情問題，從她平時的談話與情緒反應中，可以感受到她長期承受相當大的壓力與痛苦。

倉木華過去曾透過社群與粉絲分享工作及生活，如今突然傳出離世消息，再加上過去曾公開的傷勢，以及網路流傳的疑似聲明，讓事件受到高度關注。不過，目前網路流傳內容涉及暴力、金錢及死亡經過等重大指控，究竟實際發生何事，仍有待警方調查及相關人士正式說法進一步釐清，外界也不宜僅憑網路爆料認定相關指控屬實。

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