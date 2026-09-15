女神配對計劃2丨混血男神Oscar傳淘汰？阿Bob激動相擁爆出局疑雲

男團OneUp成員Oscar（方智弘）近期亮相戀愛真人騷《女神配對計劃2》，憑藉混血外貌、結實肌肉及「冷氣師傅」的反差身份迅速走紅。然而，近日網絡盛傳他已被淘汰，引發廣泛關注，不少觀眾甚至揚言若他出局將罷看節目。



Oscar（方智弘）亮相戀愛真人騷《女神配對計劃2》。（《女神配對計劃2》圖片）

網民推測Oscar出局原因

早前有網民分享一張主持人林盛斌（Bob）與一名參賽者激動相擁的照片，發文推測該背影正是Oscar，直指他雖然外貌出眾，卻遺憾在即將播出的集數中未能獲得女嘉賓青睞而遭淘汰。消息傳出後，不少網民留言表達不滿，為他抱不平，留言表示：「咁快foul？」，有人分析其職業或成致命傷，直言：「因為冇錢」、「可能只係靚仔，但無錢呢，所以咪foul囉」、「好簡單，收入低囉，你估班女神會接受咩？」，認為女方在選擇對象時更看重男方的收入與經濟條件。

阿Bob與參賽者激動相擁。（網上圖片）

有網民爆料指Oscar被Foul。（IG@chiwangfong）

有網民指女神們在選擇對象時可能更看重男方的經濟條件。（網上圖片）

淘汰傳聞真偽惹關注

正當網民為Oscar的去留議論紛紛之際，事件隨即迎來戲劇性反轉。發布照片的網民其後作出更正，澄清Oscar並沒有出局。該網民解釋，Bob在相中表現激動，是因為這位參賽者因某些突發事件險些面臨淘汰，最終幸好能夠順利留低，Bob才上前給予擁抱以示鼓勵。雖然帖文指Oscar化險為夷，但由於節目尚未播出，Oscar的真正去向仍是未知之數，引發觀眾熱烈討論。