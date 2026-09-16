黑人陳建州突發心肌梗塞入ICU　妻子范瑋琪嚇哭：遲5分鐘不堪設想

據多家台媒報道，49歲台灣藝人兼PLG聯盟副會長陳建州（黑人），於15日（週二）下午觀看PLG友誼賽時身體突感不適，在工作夥伴陪同下緊急前往台大醫院就診。經過手術搶救後，陳建州於16日凌晨首度於社交平台發文親自向大眾報平安。



台灣藝人兼PLG聯盟副會長陳建州（Facebook@黑人陳建州）

心血管堵塞高達90%！陳建州緊急植入心臟支架撿回一命

「黑人」陳建州於9月15日下午觀看PLG友誼賽期間，突感身體不適，在工作夥伴陪伴下，緊急赴台大醫院就診，查出是心肌梗塞後，緊急轉往手術室開刀。經醫生評估診斷為急性心肌梗塞，陳建州其中一條心血管堵塞程度高達90%，情況極度危急。醫療團隊隨即安排緊急手術，為其植入一枚心臟支架。

陳建州突發急性心肌梗塞，緊急入院開刀後轉進ICU療養。（Facebook@黑人陳建州）

PLG聯盟於15日晚間發表聲明，確認陳建州接受手術及現時恢復狀況良好，目前已轉入深切治療部（加護病房）安心療養，狀況趨向穩定。而黑人的妻子范瑋琪也在第一時間趕往醫院陪伴黑人。

黑人陳建州與范瑋琪兩人有著恩愛的形象。（IG@fanfan）

范瑋琪驚悉險情被嚇哭：再遲5分鐘後果不堪設想

陳建州前一日才陪同兒子游泳，生病一事事出突然，令身邊夥伴大受驚嚇，歌手范瑋琪接到消息時坦言「整個人一片漆黑」，當場被嚇哭並於第一時間趕往醫院身旁陪伴。由於陳建州過去並沒有心臟病史，妻子范瑋琪透露此次雖然裝了一枚支架，但「那條血管堵到90％，超級危險。」

范瑋琪新歌錄製到一半聽聞丈夫陳建州入院，直接嚇哭。（IG@fanfan）

陳建州曾經是著名籃球員。（IG@blackielovelife）

范瑋琪事後心有餘悸，在接受採訪時哽咽表示「再晚五分鐘後果不堪設想」，幸好及時送院把握住黃金救治時間。范瑋琪還透露陳建州原定計劃前往日本出差，幸好早前被她以照顧小孩為由及時勸阻：「因為我太忙了，你如果去帶小孩怎麼辦，好險沒有去」，若於海外發病，不然他就會像大S一樣。

陳建州和雙胞胎兒子如餅印一般。（Facebook@黑人 陳建州）

陳建州一家經常出遊。（Facebook@黑人 陳建州）

陳建州16日凌晨發文感謝關心

經過手術搶救後，陳建州於16日凌晨首度於社交平台發文親自向大眾報平安，寫道：「一切平安，感謝大家的關心～特別感謝台大醫院專業又迅速的治療與照顧！謝謝我的家人和朋友們第一時間的關心。抱歉讓大家擔心了，我會好好照顧自己，盡快回到自己的崗位上！Thanks for everything」，並於內地社媒平台專門@妻子范瑋琪、好友王力宏及唐志中（Jason）表達感激之情。PLG聯盟亦同步發佈官方聲明，證實副會長陳建州在台大醫院醫療團隊照顧下恢復狀況良好，感謝各界關心。

陳建州16日凌晨在社媒發文感謝關心。（IG@blackielovelife）