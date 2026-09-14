HYROX女選手失禁污染賽道　隔天吳建豪同賽場網民急問候：踩到沒

北京HYROX室內體能耐力賽前腳爆出「屎」無前例的失禁風波，隔天（13日），48歲的男星吳建豪也踏上同一賽場。只是網民除了看他的肌肉，似乎更關心他的鞋底。



女子比賽12日舉行時，澳洲頂尖女選手Joanna Wietrzyk（喬安娜）在女子菁英組比賽途中腸胃失禁，排泄物沾上雙腿，並污染部分賽道及共用器材。她仍堅持完成比賽，更一舉奪冠，其「糞勇向前」的表現也引發衛生爭議。

北京HYROX爆出女選手失禁風波，隔天吳建豪踏上同賽場，惹網民擔憂。（IG＠vannesswu）

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風波未平，吳建豪隔天以選手身份參加男子雙人大眾組，首次挑戰便以1小時11分53秒完成跑步及八項高強度體能項目，成績相當亮眼。

由於吳建豪出戰前一天爆發選手失禁風波，部分網民湧入他豪的IG留言：

「不知道他踩到（糞）了沒」

「沒被弄到吧」

「嚇我一大跳，沒踩到吧」等



不過，粉絲顯然白擔心了。HYROX中國已發聲明稱，事發後已立即封鎖並隔離相關區域，展開全面消毒，涉事器械也已撤離處理；賽事結束後還會更換地毯，為全場進行深度消毒。換言之，吳建豪踏上賽道時，踩到的應該只有汗水。

而吳建豪強大的自律精神與亮眼表現引發網友熱烈討論。粉絲見到他的「爆肌」照片，留言讚歎：

「好漂亮的肌肉啊」

「身材沒差過」



也有網民回憶起他過往的模樣，直言：「非常自律了，F4裏他和言承旭都沒什麼變化、」更有網民點出這項賽事的艱難程度說：

超自律沒話說，這比賽強度不是普通的鍛鍊能維持下來的。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】