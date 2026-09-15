Energy合體鼓鼓大跳「16蹲」　丁噹壓軸登場點燃鄧海致敬醫護人員

守護生命的人，也值得被守護。臺北醫學大學生物科技EMBA校友會發起並主辦「健康守護．十年有你—用音樂致敬醫護 公益演唱會」，適逢校友會成立10週年，特別邀請長期堅守第一線以及辛勤付出的醫護同仁齊聚一堂，透過音樂向每一位守護生命的醫護人員致上最誠摯的敬意與感謝。



Energy向大家打招呼「好久不見！」感謝E家人20多年的守護。（公關提供）

演唱會由丁噹、Energy、白安、品冠、蕭秉治、蕭景鴻、鼓鼓呂思緯、小魏魏嘉瑩、U:NUS、KAXA、Anita無酬演出，接力帶來精彩歌曲，讓平時辛勞守護他人的醫護人員，今晚也能放下忙碌與壓力，透過熟悉的旋律好好放鬆、享受音樂，將每一份感謝化作歌聲，送給最值得被守護的他們。

演唱會由眾星無酬演出。（公關提供）

Anita熱力開場感謝醫護無私守護

開場由在Instagram上擁有52萬粉絲的Anita熱力登場，一連帶來〈Gotcha!〉、〈FAVE〉等歌曲，以清新夏日的動感曲風搭配可愛舞蹈，瞬間炒熱現場氣氛，洋溢溫暖活力。Anita分享，自己過去曾在半夜緊急送醫，躺在急診病床打點滴時，看著醫護人員忙進忙出，讓她深刻感受到「原來有些人的深夜不是拿來休息的」。而Anita的媽媽過去也曾是一名護理人員，從媽媽口中聽過許多在醫院工作的深刻經驗，因此更能理解醫護人員工作的辛勞與不易，也藉此向所有堅守崗位的醫護人員致上感謝，感謝他們始終無私付出、守護大家的健康。

Anita分享深夜急診經歷有感而發「有些人的深夜不是拿來休息的」向醫護致敬。（公關提供）

KAXA搶先獻唱新歌

由Kaį和Lexa組成的雙人唱作組合「KAXA」，不僅擁有亮麗外型，更兼具唱跳與創作實力，此次特別帶來預計於年底發行的新歌，分別以輕鬆愜意的〈Runaway〉，以及描繪粉紅色泡泡般幻想、卻又帶有神祕色彩的〈Melodi〉，展現強烈的現代都會感與情感渲染力。KAXA向每位守護大家的醫護人員致上感謝，每一次簡單的問候、細心的照顧，以及醫護人員的耐心與溫暖，都陪伴著患者與家人一起面對生命中不容易的時刻；Kaį也分享自己小時候其實很害怕看醫生，但現在有了新的感受：「今年住院開刀時，感覺到醫生、護理師的細心、溫柔，甚至還會跟我講笑話，安撫我的心情。」親身感受到醫護人員無微不至的照顧，也讓她對這份守護有了更深的體會。

雙人唱作組合KAXA獻唱未發布新歌 親身感受醫護溫柔守護「像在住飯店」。（公關提供）

品冠幽默自嘲「各大醫院跑透透」

曾經歷過多次手術的品冠，對這份感謝更有深刻體會，感謝醫護人員在人們最脆弱、無助的時刻，始終陪伴在身旁，為大家重新找回希望與力量。品冠一連帶來〈隨時都在〉、〈我以為〉及〈掌心〉，以真摯而溫暖的歌聲，向每一位始終「隨時都在」的醫護人員致上最深的感謝。他也分享，自己的左右手肘、下顎、左腳十字韌帶都曾動過手術，自嘲表示：「進出醫院蠻頻繁的，台下可能很多我認識的人，因為各大醫院我都跑過！」一句話逗笑全場，也展現他面對過往手術經歷的幽默與豁達。品冠也希望透過這場演唱會，讓平時忙於照顧病人的醫護人員，難得能暫時放下工作、好好享受音樂把耳朵舒展開，被好聽的音樂「餵飽」。

品冠歷經多次手術感謝守護 笑曝「進出醫院蠻頻繁的」感謝醫護「始終都在」。（公關提供）

白安特別獻上DJ演出向醫護人員致意

白安特別獻上DJ演出，將〈剛好〉與 Jennie〈Starlight〉巧妙融合，以音樂向醫護人員致意，感謝他們總在最剛好、最需要幫助的時刻出現在身邊，成為患者與家人最閃耀的星光，白安說：「辛苦你們也謝謝你們，為我們照顧身邊的家人朋友」。隨後一連帶來〈我把你留在去年〉、〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，用歌聲告別曾經不好的過去，也一起迎向更好的未來。

白安獻唱多首好歌感謝辛苦的醫護人員。（公關提供）

小魏魏嘉瑩用歌聲為醫護人員加油打氣

小魏魏嘉瑩感謝醫護人員以專業與細心，給予每一位需要幫助的人最完善的照顧，也帶來滿滿安心，她說：「謝謝你們在日常生活中給我們這麼多照顧及付出，希望演唱會可以為大家加油打氣，一起努力完成想完成的事情」。她一連帶來〈我要把眼淚當汽水〉及〈喜歡我吧〉，希望大家都能把眼淚化作汽水，讓淚水成為釋放情緒的出口，將曾經的難過轉化為勇敢前行的力量，相信所有不容易的時刻終會過去，最後一切都會變甜。

小魏魏嘉瑩感謝醫護細心照料 將眼淚化成汽水 希望所有眼淚最後都會變甜。（公關提供）

蕭景鴻感念重傷療癒

蕭景鴻過去因練舞曾受過嚴重腰傷，深刻體會健康從來不是理所當然，也因此更加感謝醫護人員一路上的陪伴與照料，讓他能夠重新回到舞台及生活，蕭幾鴻說：「當時脊椎受了很嚴重的傷，感謝所有醫護人員的照料，不只恢復了我的身體，還讓我可以生三個小孩！」。蕭景鴻以撫慰人心的歌聲一連帶來〈適當〉、〈Love Song〉及〈背光的角色〉，也分享每一次治療與照護的背後，都有許多醫護人員默默付出。大家總是戴著口罩，或許看不清彼此的臉龐，但他們就像站在「背光的角色」，不一定被看見，卻始終在最需要的時刻伸出援手；而每一份專業與照顧，都成為康復路上不可或缺的力量。

蕭景鴻曾因練舞曾受過嚴重腰傷 感謝醫療的照料讓他恢復身體健康。（公關提供）

U:NUS深刻體會醫護辛勞

人氣全唱作男團U:NUS由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，日前發行第二張專輯《U:NFOLD》，持續拓展音樂面貌。此次帶來〈他們沒我愛你〉及復古情歌〈巴著你不走〉，四人架起麥克風架一字排開，隨著浪漫旋律搖擺漫舞，將歌曲中的深情氛圍延伸至舞台，為全場增添浪漫氣息。U:NUS也向每位堅守崗位的醫護人員致上誠摯謝意，感謝他們在人們感到害怕與不安的時刻，依然挺身而出，站在最需要被守護的地方。吳昱廷分享，自己在17歲及19歲時，都曾因為胰臟發炎而住進臺北醫學大學，他說：「謝謝醫護人員的照顧，很辛苦的沒日沒夜照顧病患們，希望你們也要身體健康！」而高胥崴則分享自己的姊姊也是護理師，讓他深深體會到醫務人員的辛勞，謝謝大家的付出。

U_NUS帶來帥氣熱舞嗨翻全場。（公關提供）

鼓鼓呂思緯化身溫暖守護傘

鼓鼓呂思緯分享，日常生活中陪伴罹患阿茲海默症的媽媽，從日常照顧到陪伴看診、領藥，因此對於醫護人員的細心照顧與耐心陪伴，更有深刻的體會與感謝。此次鼓鼓帶來〈透明傘〉、〈警戒線〉及〈當我變成我們〉等歌曲，希望透過音樂化身一把透明守護傘，為每一個需要被照顧的人遮風擋雨、傳遞溫暖；隨後更與U:NUS合體帶來〈GU〉，以帥氣十足的演出為現場注入滿滿能量。除了帶來精彩演出，鼓鼓此次也擔任整場活動的主持引言人，並代表活動向所有支持、參與此次活動的單位，以及每一位堅守崗位的醫護人員致上誠摯謝意，感謝大家共同投入，讓這份對醫護人員的敬意與感謝透過音樂傳遞出去。而鼓鼓也特別走上二樓觀眾席，與樓上的歌迷們一起合唱〈當我變成我們〉，他也分享自己將於12/26在台北流行音樂中心舉辦《我現在又在想你了》個人演唱會，屆時也將有特別的機關讓他與二樓的歌迷近距離見面互動，期待大家12月再一起回到台北流行音樂中心聽他唱歌。

鼓鼓呂思緯除了擔任演出者 更擔任活動主持人向大家致意。（公關提供）

蕭秉治合體鼓鼓致敬醫師父親

蕭秉治的父親是一名醫師，從小看著父親以堅毅的臂膀，為無數家庭撐起希望，也讓他對醫護人員肩負的責任與付出有著深刻體會。蕭秉治一連帶來〈勝利人生〉及〈我還是愛著你〉，以溫暖歌聲傳遞祝福；隨後更與鼓鼓呂思緯合體化身 GX獻唱〈超人披風〉，感謝醫護人員成為大家的超人，在最需要的時刻挺身而出，為大家披上勇敢前行的披風，陪伴每個人飛向更遠、更好的地方。

蕭秉治合體鼓鼓獻唱〈超人披風〉感謝醫護成為大家的超人。（公關提供）

Energy邀呂思緯、U:NUS登台大跳16蹲

Energy希望今晚的每一首歌，都能化作最真誠的感謝，獻給每一位無私奉獻的醫護人員。開場帶來溫暖動人的〈彩虹〉，邀請全場在歌聲與彼此的笑容中，共享雨過天晴後的每一道彩虹，並向大家打招呼「好久不見！我們是Energy。」感謝這次的公益演唱會能讓大家重新聚在一起；接著演唱〈同病相戀〉，更特別準備可愛的「Energy能量大藥丸」，將滿滿能量投遞給台下觀眾，為大家補充元氣。他們也分享，團員中有許多人都是父親，有更多機會接觸到醫護，感謝他們溫暖的照顧，牛奶則分享：「自己及家人生病到醫院時，每次遇到的醫護人員總是很有耐心的照顧；人生到這個階段都需要做些療養，如果大家有看到我們，先跟你們說聲謝謝！」Toro則說：「最近去看醫生，醫生叮嚀我每天要喝3000 CC的水，大家也要多喝水照顧身體喔！」現場也有許多「E家人」到場支持，Energy感謝歌迷20多年來不離不棄的支持：「謝謝你們一直守護著我們」。唱到經典歌曲〈星期五晚上〉時，Energy更邀請鼓鼓呂思緯、U:NUS一同登台大跳16蹲，全場瞬間陷入熱烈歡樂的氣氛，也將滿滿活力與能量送給現場每一位醫護人員。

Energy邀鼓鼓呂思緯、UNUS一起大跳16蹲。（公關提供）

丁噹壓軸演出撼動全場

丁噹擔任壓軸演出，一開場便帶來熱鬧歡騰的〈野獸〉，邀請全場一起站起來，放肆享受音樂、盡情舞動，瞬間炒熱現場氣氛：「今天大家都是非常有生命力的人，我平常九點睡覺，但你們的熱情就能喚醒我！」隨後一連帶來〈猜不透〉、〈天使〉，感謝醫護人員成為保護著我們的天使，在每一個需要的時刻成為大家最可靠的依賴，並邀請現場觀眾一同拿起手機、點亮燈光，瞬間匯聚成一片溫暖燈海，彷彿將光芒送向台下每一位辛苦守護生命的醫護人員，更用渾厚的即興唱誦向大家送上祝福。丁噹也特別感謝醫護人員始終細心照料，一句句溫暖的關心與鼓勵，成為病人康復路上重要的力量，帶給大家面對治療的安心與勇氣。最後丁噹帶來〈夜遊〉及〈我愛他〉，在歌聲中為整場活動畫下溫暖句點。