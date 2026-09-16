女神2｜李爾晨遭爆夜店擺大牌兼上網「食女」　IG直接回應自嘲

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》開播以來引起熱話，前甲一排球員李爾晨（Kyle）獲得人氣女神郭珮文（Juliana）青睞並戴上心動頸鏈，豈料節目外卻隨即捲入極大爭議。多名網民爆料，指控其私生活混亂兼態度傲慢，惹來廣泛關注。



李爾晨參加戀綜《女神配對計劃2》。（《女神配對計劃2》圖片）

李爾晨獲得人氣女神郭珮文青睞並戴上心動頸鏈。（《女神配對計劃2》圖片）

李爾晨參加節目惹爭議。（IG@kyleleeyisun）

交友App爆料指一個月速食三女

有網民於社交平台聲稱早年曾在交友App成功配對李爾晨，網民聲稱對方自爆「一個月食三條女」。此外，有爆料指他私下狂追無綫女藝人，與港姐陳曉華約會；李爾晨與陳星妤曾在健身室拍片大玩「公主抱」、「拖手仔」等，兩人互動極為親密，情史可謂相當豐富。

網民爆李爾晨情史豐富。（Threads截圖）

李爾晨與陳星妤經常在健身室一起拍片。（IG@kyleleeyisun）

公主抱（IG@kyleleeyisun）

兩人互動極為親密。（IG@kyleleeyisun）

兩人互動極為親密。（IG@kyleleeyisun）

夜店被爆擺大牌趕人

更有網民指大約兩年前平安夜，在一場夜店聚會中與李爾晨同枱。爆料人指李爾晨當時只是獲邀同行，卻自以為是大明星高人一等，不僅以不同藉口叫其他人離開，甚至連酒都不讓同場人士飲用，大罵其「偽人形象假到死」。爆料者更特意提及同場的無綫男藝人黃庭鋒，大讚對方作風低調沉穩，二人處事態度形成強烈對比。

李爾晨被網民指「偽人」。（Threads截圖）

網民質疑靠上戀綜提升人氣

隨著爭議升溫，李爾晨的演藝背景亦被網民全面起底。其實他早在2012年已憑《大專校花校草選舉》入圍五強打響名堂，多年來多線發展，既出過寫真集大曬健碩身材，亦曾參演ViuTV劇集《男排女將》，並於2020年轉投TVB兼獲提名頒獎禮獎項。然而，網民狠批他入行近14年在圈中始終「無甚水花」，他過去已在戀綜《CP訓練營》配對成功，質疑他頻頻登上戀綜節目並非真心求愛，如今再參賽純粹想博出鏡紅。

李爾晨和伍倩彤在TVB戀愛真人騷節目《CP訓練營》中配對成功。（網上圖片）

李爾晨和伍倩彤合體主持品酒旅遊節目《尋醉蘇格蘭》。（網上圖片）

IG Story貼健身照自嘲

隨着黑歷史鋪天蓋地傳開，李爾晨日前於IG Story曬出與黃庭鋒在健身室的合照。他在文中@黃庭鋒並寫道：「收到風 你份人無乜野 好低調唔會好似我咁」，以自嘲方式回應負面新聞。雖然他試圖藉搞笑化解公關危機，但大部分網民似乎並不買帳，更指郭珮文挑選對象時要擦亮眼睛。

（IG@kyleleeyisun）