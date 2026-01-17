瓊瑤劇男星被指曾瞞婚偷食　拿老婆香水送小三　工作室發聲明回應

演過瓊瑤劇《又見一簾幽夢》的50歲大陸男星保劍鋒，近日他被女星黃慧頤控訴隱婚出軌。



針對黃慧頤的指控，保劍鋒發聲明駁斥，並表示要提告。

保劍鋒曾演過瓊瑤劇《又見一簾幽夢》▼▼▼

黃慧頤14日於微博發文表示，雙方在交往期間保劍鋒就曾經偷吃被她抓包，後來保劍鋒向她下跪認錯道歉，她心軟後決定再度給機會，怎料兩人2001年登記結婚後，保劍鋒竟拿她的香水送給小三，後來跟她說不愛了把她「一腳踢開」，並將小三扶正。

這起陳年往事之所以會被提及，原因是黃慧頤近日逛書店時被拍到，陸網以為她生活困頓，對此她才開直播說明自己過得很好，怎料保劍鋒的現任妻子何珈好卻在底下留酸言酸語，讓她一氣之下把當年的愛恨情仇全部說出。

黃慧頤分享和保劍鋒在一起時的照片及結婚證▼▼▼

針對黃慧頤的指控，保劍鋒工作室發聲明指出，回應黃慧頤暗指其出軌並把自己的香水送給別人一事，稱所有關於「保劍鋒感情存在重疊期」、「出軌贈送香水」等言論均為捏造的謠言，與事實不符。保劍鋒及其家屬未與虛假言論發表者發表者、散佈者進行過溝通，網傳「何珈好私信辱罵」更是子虛烏有。

