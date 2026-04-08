朱宇謀再遭爆偷食兼家暴　逾10女組「復仇者聯盟」　舊愛記招聲討

前男團Gentleman成員Wish朱宇謀被前女友林倪安以極具毀滅式爆料，說他私生活淫亂、四處劈腿，肢體暴力，而且隨身帶保險套是行動約砲渣男，受害者超過10女，紛紛站出來幾乎成了「婦仇者聯盟」，林倪安已在4月8日下午召開記者會說明真相。



朱宇謀後來成為通告藝人，經常上藍心湄的《女人我最大》，也演BL劇《印象 青春》，林倪安則是網紅，兩人曾是大學同學，去年8月開始交往，直到今年3月底分手。「鏡週刊」專訪了林倪安，她說自從爆料他是渣男後，曾遭他欺負的女生受害者紛紛出面，已多達10多人。

林倪安（Instagram@nianlin）

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林倪安說，她跟Wish認識20多年，之前就知道他感情很亂，相遇後，以為他老了，玩不動了：

結果根本沒變，而且謊話連篇。

她控訴他經常身上帶一堆保險套出門：

我們每天上床，他還可以去外面睡別人，請大家記得，千萬別喝他準備的飲料。

她說自己沒被家暴，但聽說他很多前任被打過。林倪安說消息爆出後，許多人來跟她訴苦，包括一名知名百萬寫真女星形容他第一句話就是「渣男」，不但是劈腿慣犯，分手後還趕不走，感情上採開放式關係，讓她覺得很髒。

竟然還有一位已婚女星，先前也曾跟Wish交往，開嗆「雞雞小，還敢到處亂來」，林倪安說，受害者還包括黑澀會妹妹一員、一位JKF女郎，後者曾遭他家暴。

Wish朱宇謀（Instagram@wish_chu）

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上周新聞爆出後，Wish透過經紀人回應，坦承雙方的確嘗試過相處，但在溝通後認為不適合繼續發展。過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，但未來若繼續散布不實資訊，將會採取法律行動。女方已於4月8日下午1點召開記者會說明狀況。

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