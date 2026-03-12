「情色教主」時隔6年終認做小三　搶人老公兼生女　正室怒轟做騷

「情色教主」雪碧（方祺媛）6年前被爆出介入藝人林咚咚和老公郭柏鈞的婚姻，且雪碧還為郭柏鈞生下一女，因郭柏鈞拖欠坐月費用，當時引發軒然大波。不過雪碧堅稱自己沒有當人小三，不料事隔多年後，雪碧突然在社交平台向林咚咚喊話「妳老公欠了我500萬（約123萬港元）」，更表示自己「欠你一句對不起」，默認當年的婚外情。



雪碧在社交平台發文寫：「林小姐，相信你一直關注我，你老公欠我快500萬！」並表示：

6年了......我接受所有的罵名，認了這個錯誤，而且他之後換很多女朋友了，請別死咬我不放，女人何苦為難女人！拜託，我做事敢做敢當，欠你一句對不起，大家各自過幸福的生活吧。

不過貼文曝光後立刻遭到網友砲轟，林咚咚也發文反擊。

林咚咚表示看到這篇文真的哭笑不得：

你說你欠我一句對不起。但你說了嗎？你只是說『欠』，但你並沒有說出口......你說我死咬你不放？老實說，我真的沒有那麼多力氣去咬你。光是生活，就已經把我壓得喘不過氣。

林咚咚也強調，郭柏均已經不是她的老公：「當年你要搶的時候 我就送給妳了，你寧可在網上隔空發文，而不是私下來找我道歉，這波操作什麼來意只有妳清楚，踩在別人傷口上，什麼妳都想蹭就是了。」

