赴陸演唱「螢幕曬大S合照」被批消費逝者　49歲爭議歌手這樣回應

范瑋琪近來除了在大陸進行巡迴演唱會，日前更以補位歌手身份參加陸綜「歌手2025」，不過在第一輪比賽就慘遭淘汰，事後她在台下痛哭畫面也流出，而她在接受媒體訪問時，也談到之前演唱會上放與大S的合照挨轟，吐露背後心聲。



范瑋琪接受大陸媒體「娛理」訪問時談到，這6年沒有出現在螢光幕前，她就為歸家庭，陪伴孩子成長，也花了2年時間攻讀碩士學位，這期間她更是經歷了祖母、叔叔、爸爸、媽媽相繼離世，最後還有好姐妹大S的驟逝，她的心裡想著：「這世界怎麼會這樣？這是怎麼了？」但隨後也振作起來：

「我要把我和家人之間、姐妹之間的這些關係梳理好，讓他們沒有牽掛的離開，這是我覺我做對的一件事。」



范瑋琪（IG@fanfan）

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3月時范瑋琪在上海的演唱會上，唱到〈可不可以不勇敢〉這首歌，現場大螢幕就放著她與大S的合照，此橋段是演唱會導演建議的，表達出范瑋琪對好姐妹的一種思念，不過當時外界則批評范瑋琪在「消費逝者」，這讓她難過，因此之後場次的演唱會就再也沒有出現照片，她坦言：

「非常多人都說我講話放不開，越來越小心翼翼，但我必須小心，因為關乎很多我愛的人、事、物，我不能讓他們被傷害。」



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