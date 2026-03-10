跨年騷變絕唱　「小黃小琥」驚爆心肌梗塞昏迷兩月不治　終年49歲

「小黃小琥」藍薰驚傳辭世，享年49歲。



她曾登上《超級紅人榜》、《綜藝大熱門》等節目，同時也是樂團「火力澔克」主唱。好友藝人夏芸、許寀菁（妞妞）3月9日悲痛證實噩耗，透露藍薰因心肌梗塞昏迷2個月後離世。

藍薰（Instagram@singer_lan）

更多藍薰的相片：

+ 5

據《三立新聞網》報導，夏芸透露藍薰因心肌梗塞導致昏迷：「她很累很辛苦，很努力，昏迷了2個月，今天（3月9日）7:00多離開。」她悲痛喊話：「我知道妳這一生太辛苦......一直一直為家人努力付出！身上的擔子很重很重！妳一定很累了吧？好好休息好好的走～別牽掛！」

心肌梗塞昏迷2個月離世

妞妞（許寀菁）也PO出合照寫下：「姐祢是最棒的，只是來得太突然了！姐不疼了一路好走。」事實上，藍薰去年跨年夜才登上台灣雲林劍湖山湖光山舍《草地音樂會》演出，並於隔日分享現場畫面，豈料卻成了社交平台最後一篇貼文。

延伸閱讀：女星生日體檢驚揭罹癌 僅覺疲倦竟擴散淋巴 自嘆「為什麼是我」

+ 8

延伸閱讀：

許維恩挺過乳癌首公開「切除雙乳傷疤」！38婦女節惹淚喊：是人生的勳章

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】