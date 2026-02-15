59歲男星突發心肌梗塞險死　昏倒後完全斷片　曝好友助力救命關鍵

韓國演藝圈生死一瞬間！素有「冷面笑匠」之稱的59歲資深諧星金水龍（Kim Soo-yong），去年11月在京畿道加平郡拍攝節目時，急性心肌梗塞猝倒，幸好救回一命。



經過手術治療、休養，康復回歸，近日他登上YouTube節目《林河龍秀》，親自還原那段驚心動魄的搶命歷程，直言如果當時是一個人，後果恐怕不堪設想。

59歲資深諧星金水龍（Kim Soo-yong），去年11月在京畿道加平郡拍攝節目時，急性心肌梗塞猝倒，幸好救回一命。（YouTube@임하룡쇼）

回憶起事發當天，金水龍表示身體其實早已發出「奪命警訊」。他因提早抵達現場，便先在沙發上休息，沒想到心臟突然傳來一陣陣如「針刺、強力絞碎」般的劇痛。他表示：

還好我沒回車上補眠，否則在車裡發生意外根本沒人會發現。

而他在拍攝現場直接昏厥，第一時間發現異狀的是演員林炯俊與諧星金淑。

搞笑的是，由於金水龍平時就愛惡作劇，林炯俊第一時間還以為他在「演戲」，甚至心想：「這老哥也太愛演了吧？」直到一旁的金淑察覺不對勁，瘋狂大喊：「這不是在開玩笑！他的演技哪有這麼好啦！」眾人才驚覺真的出事了。

在救護車趕到的黃金8至9分鐘內，患有狹心症、隨身攜帶擴張血管藥物的林炯俊立刻成了「保命符」，趕緊讓金水龍含服，並與金淑的經紀人馬拉松式輪流進行CPR，直到醫護人員接手。

對此，金水龍說：

那段時間我完全斷片，因為我那時已經在「另一界」報到了。

他也感性表示，林炯俊與金淑簡直是他的「再生父母」，給了他第二次生命。

送醫後，金水龍確診急性心肌梗塞，並緊急接受血管擴張手術（俗稱支架手術），在加護病房觀察後脫離險境。大難不死的他康復後仍不改幽默，透露有後輩傳訊關心「前輩還好嗎？」，他竟然故意回：「你認識故人（指自己）嗎？」嚇得對方差點哭出來，也被老友金永哲吐槽：「還能開這種超難笑的地獄梗，看來是真的活過來了！」

目前金水龍已全面回歸螢光幕，甚至還重回出事現場「模擬」倒地情境，卻被金淑狂酸「演得比當時還假」，笑翻眾人。這段演藝圈好友集體搶救成功的佳話，也成了網友熱議的溫暖焦點。

