吳啟華17歲愛女近照罕曝光盡顯清冷氣質　留學加拿大騷超模身段

前TVB「師奶殺手」吳啟華與內地前妻石洋子所生的女兒吳熙兒，轉眼即將迎來18歲成人禮。於2024年初中畢業後遠赴加拿大升學的她，近日她在社交平台罕有分享生活近況。照片中吳熙兒展現修長身材與長腿，五官具備筆挺鼻樑與瓜子臉形，輪廓與父親吳啟華十分相似。



吳啟華與前妻石洋子的女兒吳熙兒。（微博圖片）

吳熙兒愈大愈靚，愈來愈有星味。（微博圖片）

吳熙兒褪去稚氣亭亭玉立

吳熙兒自小熱愛潮流打扮，穿搭風格一向走在時尚尖端，日前她罕有曝光最新近照。繼承星級父母優良基因的吳熙兒已褪去童年稚氣，長得亭亭玉立，身材修長纖瘦、手長腳長，展現出眾的身材比例，舉手投足間星味十足。

吳熙兒氣質高雅，擁有精緻五官。（微博圖片）

吳熙兒完美遺傳了爸爸的帥氣基因。（微博圖片）

吳熙兒完美遺傳了爸爸的帥氣基因。（微博圖片）

吳熙兒輪廓完美復刻了父親吳啟華，擁有筆挺鼻樑、瓜子臉與一雙靈動大眼，自帶清冷文藝氣質，被大批網民力讚是「最美星二代」，直言完全可以「原地出道」。

吳熙兒長得亭亭玉立，星味十足。（微博圖片）

吳啟華愛女盡顯清冷氣質獲封最美星二代。（微博圖片）

吳啟華對女兒寵愛有加

回顧吳啟華感情經歷，他於1992年與泰國富豪之女Varintra結婚，兩人於1995年離婚。2007年吳啟華迎娶石揚子並誕下女兒吳熙兒，該段婚姻於2014年結束。多年來吳啟華對女兒寵愛有加，更提供資金支持女兒於加拿大的生活及教育開支，資助其完成學業。

吳熙兒獲爸爸吳啟華全資自助加拿大留學。（微博圖片）

2023年吳熙兒赴日本旅行時曾大晒修長美腿，手挽價值約30萬港元的Hermès Birkin Cargo 25限量版手袋，加上私服常見Chanel、Gucci等頂級名牌，如今留學海外的她打扮更顯隨性自信，將高䠷身材展現得淋漓盡致。

吳熙兒大晒修長美腿。（微博圖片）