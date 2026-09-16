安恩真拍劇突發面癱　刷牙「嘴角狂漏水」　中西醫搶救歷程全公開

韓國女星安恩真近年憑《機智醫生生活》、《戀人》等作品累積高人氣，近日登上YouTube節目《妖精在炯》，除了分享演藝生涯的轉變，也首度較完整談起過去拍攝電視劇時突發顏面神經麻痺的經歷。



她透露，當時甚至連刷牙都出現異常，嘴角不斷漏水，直到症狀越來越嚴重才驚覺身體出了問題。

安恩真（Instagram@eunjin___a）

安恩真拍《壞媽媽》突發顏面神經麻痺 刷牙「嘴角漏水」才發現不對

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安恩真回憶，2023年拍攝JTBC電視劇《壞媽媽》期間，身體突然出現異狀。她表示，某天拍攝前洗臉、刷牙時，突然發現「嘴巴一邊漏水」，當下並不知道這是顏面神經麻痺的症狀，仍照常前往拍攝現場。

沒想到到了現場後，異常狀況並沒有改善，反而讓她越來越感到不對勁。安恩真這才向導演說明情況，隨後前往醫院檢查，最後被診斷為顏面神經麻痺。

她坦言，起初以為只要休息幾天就會恢復，沒想到症狀逐漸惡化，身體與心理都承受不小壓力，「那時候真的很憂鬱、很難過」，回憶起當時狀況也一度紅了眼眶。

臉部肌肉動作「有時間差」 拍攝被迫改拍側臉

由於臉部狀況受到影響，劇組也必須調整拍攝安排。安恩真透露，當時先完成部分海外拍攝內容，之後暫停其他工作，並爭取約1個月的治療時間。

她形容，當時臉部肌肉出現「時間差」，左右兩邊的動作無法同步，因此拍攝時只能盡量以側臉角度呈現。除了影響工作，她也必須同時面對自己的外貌變化，讓那段時間格外煎熬。

為了讓身體盡快恢復，安恩真透露自己中西醫都接受治療，包括持續接受針灸，也接受較強的類固醇治療。不過，她的臉部狀況並沒有立即恢復，甚至是在臉部仍有浮腫的情況下完成戲劇拍攝。

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《機智醫生生活》走紅 安恩真：試鏡時終於可以「演不好」

除了談及健康狀況，安恩真也分享《機智醫生生活》為她演藝生涯帶來的重大轉變。

她在劇中飾演婦產科住院醫師秋敏荷，憑藉自然又討喜的演出受到觀眾喜愛。節目中被問到走紅後是不是拍了很多廣告，她笑著透露，自己前後拍了約45支廣告，比主持人鄭在炯原本猜測的數量還要多。

不過，在她看來，《機智醫生生活》帶來的最大改變並不只是人氣與廣告，而是讓她面對試鏡時不再有過去那麼大的壓力。

安恩真表示，以前參加試鏡時，總覺得「今天呈現的表現就是全部」，因此一定要想辦法做到最好。但在《機智醫生生活》受到肯定後，導演們已經能透過過去的作品看見她的演技，「現在即使在試鏡時演得不好一點，也沒關係了」。

她也坦言，秋敏荷是一個相當有魅力、自尊感高又健康的角色，甚至讓觀眾將劇中的形象與她本人連結在一起，「好像到現在還是靠著那個形象一路走過來」，並笑稱自己能一直演戲，也有《機智醫生生活》的功勞。

安恩真公開私下生活 戴泳帽泳鏡出門竟沒人認出

節目中，安恩真也透露自己私下其實可以很自在地到處活動。她笑說，自己在外面時「真的有那種完全不會被認出來的時候」，甚至曾和朋友一起到漢江游泳池玩，幾乎沒有人發現她就是電視上的演員。

她更現場拿出一張照片給鄭在炯看，只見照片中的她戴著泳帽與泳鏡，幾乎將臉部特徵遮住。鄭在炯看到後也忍不住笑問：「這樣誰認得出來？」

安恩真則笑著表示，正因如此，她平時很常和朋友一起出門玩，穿著一般服裝時也不太容易被認出來，因此能保有相對自在的私人生活。

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