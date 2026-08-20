《上流寄生族》朴素丹患癌脖子長13腫瘤　失聲6個月終日以淚洗面

韓國知名女星朴素丹（朴素淡）憑藉影史巨作《上流寄生族》走紅全球，演藝事業正值高峰之際，卻在2021年底突宣布罹患甲狀腺乳突癌，隨即全面中斷演藝活動停工手術。



她近日登上記者訪談節目時，首次深刻還原當年得知罹癌的驚險過程，坦言術後幾乎天天掉淚，心酸笑稱「石村湖的水大概都是我的眼淚」。

朴素丹透露自己罹癌時幾乎每天哭。（YouTube@MBC）

拍動作戲異常疲憊！精密檢查驚見「脖子長13顆腫瘤且轉移」

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朴素丹透露，2021年拍攝動作電影《幻影》期間，常感到體力不支且極度疲憊，起初以為只是工作忙碌導致的心理低潮。直到前往醫院進行精密檢查，才被醫師診斷出脖子內長了高達13顆腫瘤，且癌細胞已轉移至淋巴。

其中最大的一顆腫瘤，甚至直接長在高音聲帶神經上，被警告若侵入神經恐有「永久失聲」的風險，必須立刻排定手術。當年她因此錯過電影的所有宣傳活動，所幸術後癌細胞並未繼續擴散，幸運免於化療療程。

雖然順利完成手術，但術後的恢復過程卻是極大的煎熬。朴素丹表示，術後整整花了 6 個月的時間，自己的聲音才逐漸恢復正常。在失去聲音與面對大病的打擊下，朴素丹當時情緒極度低落，每天都會到家附近的石村湖散步，邊走邊止不住眼淚，身邊的朋友甚至心疼地開玩笑問她：

石村湖的水是不是全都是妳的眼淚呀？

大病一場體悟人生！朴素丹放慢步調：學會花更多時間陪伴自己

歷經這場大病關卡，朴素丹坦言自己心態產生了劇烈轉變，開始反思除了演戲之外，人生還有許多值得探索的事物。

病癒後，她選擇放慢腳步出國旅遊紓壓，學會將重心回歸到自己身上。如今重新健康地回到大眾面前，她備感珍惜，也希望能以自身的抗癌歷程，給予更多低潮中的人們勇敢面對生活的力量。

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