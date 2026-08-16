「母子戀」女星咸素媛遇車禍險死　曝9歲女求救撿回一命驚險過程

與小18歲的中國內地網紅陳華「母子戀」結婚生子成話題的49歲韓國女星咸素媛，日前在個人社群平台發文，首度公開自己先前遭遇嚴重車禍、甚至一度失去意識昏迷的驚險過程。



在經歷長達將近兩個月的住院治療後，她終於康復返家，並感性直言這段折磨「宛如做了一場大夢」，但也讓自己半生的人生成長與價值有了深刻的頓悟。

咸素媛近日公開自己先前遭遇嚴重車禍、甚至一度失去意識昏迷的驚險過程。（Instagram：@ham_so1）

咸素媛曾與小18歲內地網紅陳華「母子戀」結婚生子後又離婚成話題：

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咸素媛回憶起事故發生的瞬間，當時她倒在地上完全無法動彈，無論如何嘗試都無法將雙腿伸直。見到9歲女兒惠貞在身旁哭泣，她強忍劇痛安慰孩子，並指引女兒拿出手機聯繫外婆，隨後交由熱心鄰居代為照顧，自己則被緊急送上119救護車。

在前往醫院的途中，咸素媛從周遭緊張的氛圍中意識到自己傷勢極為嚴重、生命垂危。極度恐懼之下，她向所有神明虔誠祈禱，坦言家中還有9歲幼女與77歲高齡老母，懇求老天讓她活下去，不要做出白髮人送黑髮人的不孝行為。

她更許下承諾，希望能陪伴女兒平安長大、目睹她出嫁，甚至實現幫女兒帶小孩的約定。隨後她便因劇痛與低溫失去意識，在清醒與昏迷交替之間，於醫院度過了漫長的日子。

如今順利出院返家，咸素媛坦言重新回到日常生活，才驚覺過去50年的人生其實無比甜蜜。從演藝圈的演出、歌手舞台、參加節目《妻子的味道》，結婚生子與粉絲直播互動，這些回憶在病痛的對比下都顯得格外珍貴。這場大病讓她學會感恩，也決定更加珍惜未來的每一天。

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