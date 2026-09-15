「水彈女神」權恩妃遭遇車禍　取消簽名會惹擔憂　爆最新身體狀況

有「水彈女神」之稱的韓國限定女團IZONE成員權恩妃13日驚傳車禍，當天本要舉行的粉絲簽名會也臨時取消，讓粉絲十分擔心。



對此，權恩妃14日也親自在粉絲社群平台發文報平安，表示只是輕微事故，自己僅是嚇到沒有受傷。

權恩妃13日驚傳車禍，當天本要舉行的粉絲簽名會也臨時取消，讓粉絲十分擔心。（IG＠silver_rain.__）

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權恩妃昨遭遇車禍 原定粉絲簽名會臨時取消

據權恩妃所屬經紀公司RBW說明，她昨日在跑行程的途中，所搭乘的保母車發生擦撞事故，因考量到其健康與安全，決定取消當天原定舉行的粉絲見面會；至於後續的行程安排，公司將依權恩妃的身體狀況再決定是否進行調整。

權恩妃今親自報平安：現在沒事請大家放心！

消息一出讓許多粉絲相當擔心，而權恩妃14日也親自在粉絲社群平台Weverse發文報平安。她說道，這起車禍僅為輕微的事故，自己當下只是嚇了一跳，沒有任何一個地方受傷，並表示這週的行程會依照原定安排進行，同時也感謝粉絲們的關心，「我們很快就會健健康康地見面啦！」

權恩妃Weverse全文翻譯如下：

大家，我沒事喔！真的不用太擔心

真的只是非常輕微!!!! 很輕微的事故，所以我也只是當下嚇了一跳，沒有任何受傷的地方，現在沒事，請大家放心！

這週的行程也會按照原定計畫進行，所以真的不要太擔心喔

謝謝大家的關心，我們很快就會健健康康地見面啦！



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